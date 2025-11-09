ETV Bharat / bharat

जुलाई 2026 तक मंडल डैम में गेट लगाने का टारगेट, विस्थापितों की जमीन देने के लिए पीटीआर बनी है नोडल एजेंसी

पलामूः शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना के मंडल डैम में जुलाई 2026 तक गेट लगाने का टारगेट रखा गया है. डैम में लगे हुए लोहा की चोरी भी हुई है जिनकी मरम्मत का कार्य होगा. इसके निर्माण कार्य पर सुरक्षा के लिए दो पुलिस कैंप का निर्माण भी किया जा रहा है. मंडल डैम में 12 गेट है. सभी गेट को इंस्टॉल किया जाना है.

मंडल डैम परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई थी जो अधूरी है. 5 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने की आधारशिला रखी थी. साल 2022 तक मंडल डैम से जुड़े हुए कार्य को पूरा कर लिया जाना था. विस्थापितों के साथ विवाद, तकनीकी अड़चनों के कारण डैम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया.

अक्टूबर के महीने में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंडल डैम के विस्थापितों के लिए 774.55 को रुपए मंजूर किया है. इस राशि से मंडल डैम के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को मुआवजा दिया जाना है. डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों मुआवजा दिया जाना है. विस्थापितों को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मापदंड के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा.

पलामू टाइगर रिजर्व विस्थापितों को जमीन देने के लिए नोडल एजेंसी बनी है. विस्थापितों गढ़वा के रंका के इलाके में जमीन दिया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व ने वन विभाग से जमीन के लिए अनुमति मांगी है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया है कि जमीन देने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार जमीन दिया जाना है.