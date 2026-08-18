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तारापीठ अग्निकांड: होटल मालिक गिरफ्तार, प्रशासन ने 15 होटलों को बंद करने का आदेश दिया

पुलिस ने बताया कि जिस होटल में आग लगी थी, उसके मालिक को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें गैर-इरादतन हत्या और सुरक्षा में लापरवाही के आरोप शामिल हैं.

इस बीच, पुलिस ने मंगलवार सुबह होटल मालिक प्रबीर पाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने प्रबीर पाल के बेटे को सोमवार सुबह हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया.

अग्निकांड के बाद होटल के पास के तालाब में स्पीडबोट से सर्च ऑपरेशन चलाया गया; स्थानीय लोगों ने दावा किया कि आग लगने के दौरान कुछ लोग बालकनी से तालाब में कूद गए थे.

तारापीठ (पश्चिम बंगाल): बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में भयानक आग लगने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. तारापीठ मंदिर के पास मौजूद 15 होटलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, और प्रशासन ने इस बारे में एक औपचारिक नोटिस जारी किया है.

तारापीठ होटल अग्निकांड में नौ तीर्थयात्रियों की दुखद मौत के बाद, प्रशासन ने होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. आग लगने के तुरंत बाद सवाल उठे थे कि क्या तारापीठ के टूरिस्ट हब में होटलों और रहने की जगहों पर आग से सुरक्षा के लिए सही सिस्टम थे. आरोप लगे कि कई होटलों में आग बुझाने के लिए जरूरी सामान नहीं थे और आग या दूसरी इमरजेंसी के दौरान मेहमानों को जल्दी निकालने के लिए जरूरी दूसरे रास्ते या सुरक्षा के तरीके नहीं थे.

सोमवार सुबह आग लगने की घटना के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देशों पर जांच शुरू की गई. साथ ही, प्रशासन का कार्रवाई अभियान यह सत्यापित करने के लिए शुरू किया गया कि तारापीठ के होटल सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, जरूरी मंजूरी ले रहे हैं, और सही फायर सेफ्टी सिस्टम बनाए हुए हैं या नहीं.

इस अभियान के बीच, रामपुरहाट उप-मंडल प्रशासन ने मंगलवार को तारापीठ के 15 होटलों को नोटिस जारी किया. प्रशासन ने आदेश दिया है कि जब तक उनके सुरक्षा उपायों और नियमों का पालन सत्यापित नहीं हो जाता, तब तक ये होटल बंद रहेंगे.

अग्निकांड के बाद प्रशासन के इस कदम को अहम माना जा रहा है. हालांकि, मांग सिर्फ नोटिस के जरिये होटलों को बंद करने की नहीं है; बल्कि हर होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम की नियमित जांच और ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए किसी भी कमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है. इसलिए, तारापीठ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

रामपुरहाट के उप-मंडल अधिकारी राठौर अश्विन बाबूसिंघा ने कहा, "हमने पहले आठ होटलों को बंद करने का आदेश दिया था. कल की दुखद घटना के बाद, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर और जिला अधिकारी की मंजूरी से, हमने आज 15 और होटलों को बंद करने का आदेश दिया है. आने वाली कौशिकी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए, हम तारापीठ के हर होटल के प्रबंधन और स्टाफ के लिए ट्रेनिंग सत्र का इंतजाम कर रहे हैं ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके."

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