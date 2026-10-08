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तरंग शक्ति 2026: जोधपुर के आसमान में आज सूर्यकिरण और सारंग टीम दिखाएंगी हैरतअंगेज करतब

​जोधपुर में युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति' ( Photo source IAF )

जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर के आसमान में जारी युद्धाभ्यास ‘तरंग शक्ति 2026’ के दूसरे चरण का रोमांच गुरुवार को अपने चरम पर पहुंचने वाला है. सुबह 10 बजे जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम अपने खास लाल रंग के विमानों के साथ उड़ान भरेगी. उनके साथ आसमान में सुखोई लड़ाकू विमान भी हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे, जिसे बेस के नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों की छतों से भी देख सकेंगे.