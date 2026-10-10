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तरंग शक्ति 2026 का समापन: वायुसेना प्रमुख बोले, 'F35 खरीद का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं'

समापन कार्यक्रम में मौजूद रक्षामंत्री व वैश्विक वायु सेना प्रमुख ( Source - IAF )

जोधपुर: भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का दूसरा संस्करण जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. समापन समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समापन के पश्चात, तरंग शक्ति में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों के वायु सेना प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ मिलकर इस युद्ध अभ्यास के अपने अनुभवों को साझा किया. इसके लिए विशेष प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया. इस दौरान एक सवाल के जवाब में भारतीय वायुसेना प्रमुख बोले कि एफ35 की खरीद का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

इस सम्मेलन में लाओस के ब्रिगेडियर जनरल खम्सौक खम्लेउएंगथेप, मोजाम्बिक के मेजर जनरल कैंडिडो जोस तिरानेओ, आर्मीनिया के मेजर जनरल होवहानेस वरदानियन, कजाकिस्तान के मेजर जनरल अस्कर इजबासोव, श्रीलंका के एयर वाइस मार्शल लासिथा हर्षा कुमारा सुमनासेरा और भारत के एयर मार्शल पीएम चंदना उपस्थित रहे. इनके अलावा जर्मनी के लेफ्टिनेंट जनरल गुंटर गुंटर काट्ज, साइप्रस के ब्रिगेडियर जॉर्जियोस अलेक्जेंड्रोउ, फ्रांस के जनरल स्टेफन ग्रोएन, ऑस्ट्रेलिया के एयर मार्शल स्टीफन गैरेथ चैपल, भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और अमेरिका के पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल केविन श्नाइंडर सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे. प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपने विचार रखे.