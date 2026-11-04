तन्नु कुमारी ने बढ़ाया बिहार का मान, युमथांग ग्लेशियर पर 16,800 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा
Patna Mountaineer Tannu Kumari ने समोसे की दुकान से निकलकर दुनियाभर में बिहार का नाम रोशन किया है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 4, 2026 at 12:00 PM IST
नालंदा: कहते हैं, कि जब हौसलों में उड़ान हो और आंखों में माता-पिता के संघर्ष की तस्वीर हो, तो हिमालय की बर्फीली चोटियां भी रास्ता दे देती है. इसे चरितार्थ कर दिखाया है पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र बहादुरपुर गांव की रहने वाली 20 वर्षीय तन्नु कुमारी ने. वह वर्तमान में नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ स्थित सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज में बीए सेमेस्टर-5 की छात्रा और एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर हैं.
तन्नु ने की ऐतिहासिक ग्लेशियर फतह
तन्नु कुमारी ने अक्टूबर महीने में उत्तर सिक्किम के दुर्गम यौन्तांग (युमथांग) ग्लेशियर पर 16,800 फीट की खतरनाक ऊंचाई को छूकर पूरे बिहार को गौरांवित किया है. एनसीसी के गया ग्रुप की 38 बिहार बटालियन से जुड़े इस अभियान में जहां पुरुष वर्ग में बाढ़ के ही शिवम कुमार ने सफलता पाई, वहीं महिला वर्ग में तन्नु कुमारी ने इस दुर्गम चोटी को फतह किया.
एक वक्त तो 50 प्रतिशत मन ने कह दिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी 50 प्रतिशत खुद पर भरोसा था. बात मेरे खुद के 'ईगो' (स्वाभिमान) पर आ गई थी. मैंने खुद को चैलेंज किया कि मुझे यह करना है तो बस करना ही है, और आखिरकार मैंने इसे पूरा कर दिखाया."- तन्नु कुमारी, पर्वतारोही
बर्फीली चोटियों पर हौसलों की उड़ान
तन्नु अपने पूरे गांव की पहली ऐसी लड़की बन गई हैं, जिसने शादी-ब्याह के पारंपरिक ग्रामीण माहौल से बाहर निकलकर ग्लेशियर की इस ऊंचाई तक अपने कदमों के निशान छोड़े हैं. तन्नु कुमारी बताती हैं कि उनका सफर आसान नहीं रहा है. घर की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद उनके माता-पिता ने उनकी सपनों को उड़ान देने की हर संभव कोशिश की.
पिता चलाते थे समोसे की दुकान
तन्नु कुमारी की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे एक बेहद भावुक कर देने वाली पारिवारिक संघर्ष की कहानी छिपी है. तन्नु के पिता संतोष प्रसाद खुद स्नातक (ग्रेजुएट) तक पढ़े-लिखे हैं, जबकि मां आरती देवी आठवीं पास हैं. रोजगार के अभाव में संतोष प्रसाद अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ मिलकर गांव में ही समोसा और लिट्टी की एक छोटी सी दुकान चलाते थे.
बच्चों के भविष्य के लिए जाना पड़ा दिल्ली
तन्नु कुल पांच भाई-बहनों (चार बहनें और एक भाई) में तीसरे नंबर पर है. महंगाई के इस दौर में एक छोटी सी समोसे की दुकान से पांच बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च निकालना नामुमकिन हो रहा था. ऐसे में तन्नु की मां ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने पति को दिल्ली जाने की नसीहत दी. ताकि पांचों बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके.
क्या करती हैं चारों बहनें?
तन्नु की सबसे बड़ी बहन की शादी पिछले साल हुई है और वह अभी शिक्षक भर्ती (टीचर) की तैयारी कर रही है. दूसरे नंबर (मंझली) की बहन पटना में रहकर मेडिकल (NEET) की तैयारी कर रही है. तीसरे नंबर पर खुद तन्नु और चौथे नंबर की छोटी बहन दोनों एक ही कक्षा में हैं. दोनों एनसीसी कैडेट हैं और साथ मिलकर बिहार पुलिस व डिफेंस लाइन की तैयारी करती हैं.
साथ-साथ घर से निकले बाप-बेटी
वहीं, सबसे छोटा भाई जिसने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है, परिवार उसे एनडीए (NDA) की तैयारी करवाना चाहता है. पांचों भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए पिता संतोष प्रसाद ने एक बड़ा फैसला लिया. ईटीवी भारत से बातचीत में पर्वतारोही तन्नु कुमारी कहती हैं कि संयोग देखिए कि जिस वक्त मुझे इस एडवेंचर कोर्स के लिए सिक्किम रवाना होना था, ठीक उसी समय मेरे पिता घर और दुकान छोड़कर नौकरी करने के लिए दिल्ली चले गए.
तन्नु भावुक होकर बताती हैं, "जब मैं ग्लेशियर पर चढ़ रही थी, तो कई लोगों ने हार मान ली थी. एक पल के लिए मैं भी हार मानने वाली थी, लेकिन तभी मुझे घर की परिस्थिति याद आई. फिर मैंने फैसला लिया कि किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगी."
"जैसे मैं सिक्किम गई, वैसे ही मेरे पापा हम पांचों भाई-बहनों का भविष्य संवारने के लिए घर छोड़कर दिल्ली कमाने चले गए. यह सोचकर मुझे इतनी ताकत मिली कि जब मेरे मम्मी-पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं बिना कोर्स पूरा किए वापस नहीं लौट सकती हूं."- तन्नु कुमारी, पर्वतारोही
कठिन सफर का नहीं था अंदाजा
बिहार के अलग-अलग जिलों से एथलेटिक्स और कल्चरल ग्रुप के तहत चुनी गईं लड़कियों के साथ जब तन्नु सिक्किम पहुंचीं, तो उन्हें शुरुआत में इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कितना कठिन होने वाला है. तन्नु बताती हैं, कि उन्हें पहले लगा था कि वे किसी सामान्य पैरा या एनसीसी कैंप में जा रही हैं.
28 दिनों का था 'माउंटेनियरिंग कोर्स'
वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने बताया कि यह 28 दिनों का एक बेहद कठिन 'माउंटेनियरिंग कोर्स' है. कभी पहाड़ न देखने वाली तन्नु को जब अचानक पता चला कि उन्हें 16,800 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर ले जाया जाएगा, तो मन में डर बैठ गया.
पैरों में पड़ गए थे छाले
शुरुआत में चेमची में 12 दिनों तक स्टेज-बाई-स्टेज कठिन प्रशिक्षण दिया गया. तन्नु अपने दर्द और रोमांच को साझा करते हुए कहती हैं, "ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए हमें जो भारी बूट पहनाए गए थे, उसकी वजह से मेरे पूरे पैर में छाले पड़ गए थे. एक-एक कदम चलना बेहद मुश्किल हो गया था."
"ऊपर से बदलते तापमान की वजह से कभी तेज बुखार आता, तो कभी भयानक सिरदर्द होता है. वहां इतनी ऊंचाई से सिर्फ एक रस्सी पकड़कर नीचे खाई में छलांग लगानी पड़ती थी. जब हम डरते थे, तो सर पीछे से धक्का देते थे. रस्सी से उतरने में हाथ-पैर में काफी चोटें भी आईं."- तन्नु कुमारी, पर्वतारोही
भारतीय सेना में जाने का है सपना
10वीं की परीक्षा पास करने के बाद से ही तन्नु का सपना भारतीय सेना (आर्मी) में जाकर देश की सेवा करने का रहा है. आर्मी की भर्ती में अभी समय था, इसलिए उन्होंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर ली, जहां से उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. तन्नु और उनकी बहनें आज भी अपनी पढ़ाई और कॉलेज के साथ-साथ घर के कामकाज और मां के साथ समोसा-लिट्टी की दुकान संभालने में पूरा हाथ बंटाती हैं.
दिखी एक नई राह
सिक्किम के इस दौरे ने तन्नु के सोचने का नजरिया भी बदल दिया है. वे बताती हैं, "हमारे यहां बिहार में हर कोई सिर्फ सामान्य सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, मैं भी फिलहाल बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूं. लेकिन सिक्किम जाने के बाद जब मैंने वहां महिला माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर्स को देखा, तो मुझे एक नई राह दिखी.
तन्नु कहती हैं कि मुझे अहसास हुआ कि हम लड़कियां दूसरे राज्यों में जाकर एडवेंचर के क्षेत्र में भी करियर बना सकती हैं. इस बेसिक कोर्स के बाद अभी दो-चार एडवांस कोर्स और होते हैं. अगर अगले साल मुझे मौका मिला, तो मैं एडवांस कोर्स भी करूंगी और यदि मुझे माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर बनने या इस क्षेत्र में नौकरी का ऑफर मिला, तो मैं सामान्य सरकारी नौकरी से हटकर इसमें जरूर जाना चाहूंगी.
बेटे के साथ मिलकर मां चलाती है दुकान
बेटी की इस उपलब्धि पर मां आरती देवी की आंखों में खुशी के आंसू हैं. पति के दिल्ली जाने के बाद अब आरती देवी अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर समोसे की दुकान चला रही हैं. वे बताती हैं कि जब तन्नु पहाड़ पर चढ़ने गई थी, तो घर में रहने के बावजूद उनका ध्यान 24 घंटे बेटी पर ही लगा रहता था.
"जब बच्चा घर से इतनी दूर और खतरे वाली जगह पर जाता है, तो डर तो लगता ही है. लेकिन हमने भगवान पर भरोसा रखा और सोचा कि हमारी बच्ची थोड़ा कष्ट झेलकर ही सही, अपने मां-बाप के लिए आगे बढ़ जाएगी. मेरी चार बेटियां और एक बेटा है, सभी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं."- आरती देवी, तन्नु कुमारी की मां
आरती देवी कहती हैं कि इस समोसे की दुकान से घर का खर्च और पांचों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने इनके पापा से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर (दिल्ली) निकल जाइए, ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके. आज जब मेरी बेटी बर्फ की चोटी फतह करके सुरक्षित घर लौटी, तो कलेजे को बहुत ठंडक मिली.
उन्होंने कहा, "हम पति-पत्नी अपने बाल-बच्चों के भविष्य के लिए ही अपना खून-पसीना बहा रहे हैं. जब तक शरीर चल रहा है, मैं यह समोसे की दुकान चला रही हूं; जिस दिन मेरे बच्चे पढ़-लिखकर कामयाब हो जाएंगे और मां-बाप का सिर ऊंचा कर देंगे, उस दिन यह दुकान छोड़ दूंगी."
अथमलगोला के एक छोटे से गांव और समोसे की दुकान से निकलकर हिमालय के ग्लेशियर को नापने वाली तन्नु कुमारी की यह दास्तान आज बिहार की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है, जो आर्थिक तंगी के बावजूद आसमान छूने का हौसला रखती है.
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