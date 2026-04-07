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बिहार में अवैध LPG रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, मुजफ्फरपुर में नेपाल नंबर का टैंकर जब्त

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एलपीजी गैस की भारी किल्लत के बीच कालाबाजारी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार इलाके में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग का नेटवर्क उजागर किया गया. इस कार्रवाई में नेपाल नंबर का एलपीजी से भरा टैंकर समेत कई वाहन और सामान जब्त किए गए हैं.

रात के समय अचानक छापेमारी: कार्रवाई का नेतृत्व मुजफ्फरपुर पश्चिमी की डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने किया. कांटी और मोतीपुर थाना की पुलिस टीमों के साथ रात के समय अचानक छापा मारा गया. पुलिस के पहुंचते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए, लेकिन बरामद सामान के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि मोतीपुर क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई.

मुजफ्फरपुर में अवैध LPG रिफिलिंग (ETV Bharat)

नेपाल नंबर का टैंकर और कई वाहन बरामद: छापेमारी के दौरान पुलिस ने नेपाल नंबर प्लेट वाला एलपीजी से भरा पूरा टैंकर जब्त कर लिया. इसके अलावा सिलेंडरों से लदी बोलेरो पिकअप वैन, डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाला टोटो वाहन और रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद किए गए. मौके से बड़ी संख्या में भरे हुए तथा खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं.

सुनसान इलाकों में खतरनाक रिफिलिंग की प्रक्रिया: प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैस संकट का फायदा उठाकर यह गिरोह सुनसान इलाकों में टैंकर से छोटे सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग करता था. यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से गैस भरी जा रही थी. स्थानीय बाजार में एलपीजी की कमी का लाभ उठाकर ये लोग काला बाजार चला रहे थे.

नेपाल से अंतरराष्ट्रीय लिंक की आशंका: पुलिस को इस अवैध नेटवर्क के नेपाल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संबंध होने की भी आशंका है. टैंकर का नेपाल नंबर प्लेट होना इसकी पुष्टि करता है. पूरे सिंडिकेट की गहन जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होने का दावा किया गया है. मामले में मोतीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.