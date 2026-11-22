हिसार में टैंक ने यूपी के दो जवानों को रौंदा, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, धूल के चलते कम हो गई थी विजिबिलिटी
Hisar Tank Crushes Two Soldiers : हरियाणा के हिसार में सेना के युद्ध अभ्यास के दौरान दो जवानों की मौत हो गई है.
Published : November 22, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 9:17 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार के भोजराज गांव में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हुए हादसे में भारतीय सेना के दो जवानों की मौत हो गई है. हादसा 21 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे उस समय हुआ, जब लगभग 32 टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास चल रहा था.
धूल से कम हुई विजिबिलिटी : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भोजराज क्षेत्र में सेना का रूटीन युद्ध अभ्यास चल रहा था. इसमें करीब 32 टैंक एक साथ मूवमेंट कर रहे थे. प्रशिक्षण के दौरान धूल उड़ने से टैंक चालक को आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दिया. इसी दौरान मोर्चे पर तैनात नायक मनीष कुमार निवासी शामली यूपी और नायक अंकुश कुमार निवासी बदायूं यूपी के ऊपर से टैंक गुजर गया, जिससे दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हिसार मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
अंकुश ने बच्चों से बात की थी : यूपी के शामली के रहने वाले नायक मनीष कुमार के पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं. मनीष परिवार के इकलौते बेटे थे और उनकी तीन बहनें हैं. वे काफी मिलनसार स्वभाव के थे. वहीं यूपी के बदायूं के रहने वाले नायक अंकुश कुमार ने शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे अपने बच्चों से फोन पर बात की थी. वे रविवार को घर आने वाले थे. परिवार में पत्नी पूजा, बेटा हर्ष और बेटी नंदिनी हैं.
शवों का पोस्टमार्टम कराया गया : घटना की सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को दे दी गई जिसके बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और कानूनी प्रकिया पूरी करते हुए दोनों जवानों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है. हिसार पुलिस ने दोनों वीर जवानों के असामयिक निधन पर गहरा दुःख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि देश की सेवा में समर्पित वीर जवानों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा.
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