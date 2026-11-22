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हिसार में टैंक ने यूपी के दो जवानों को रौंदा, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, धूल के चलते कम हो गई थी विजिबिलिटी

हिसार में टैंक ने यूपी के दो जवानों को रौंदा ( IANS )

हिसार : हरियाणा के हिसार के भोजराज गांव में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हुए हादसे में भारतीय सेना के दो जवानों की मौत हो गई है. हादसा 21 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे उस समय हुआ, जब लगभग 32 टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास चल रहा था.

धूल से कम हुई विजिबिलिटी : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भोजराज क्षेत्र में सेना का रूटीन युद्ध अभ्यास चल रहा था. इसमें करीब 32 टैंक एक साथ मूवमेंट कर रहे थे. प्रशिक्षण के दौरान धूल उड़ने से टैंक चालक को आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दिया. इसी दौरान मोर्चे पर तैनात नायक मनीष कुमार निवासी शामली यूपी और नायक अंकुश कुमार निवासी बदायूं यूपी के ऊपर से टैंक गुजर गया, जिससे दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत हिसार मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.