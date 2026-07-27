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केले के खेत में बिछा था मौत का जाल! हाई-वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की दर्दनाक मौत

वन विभाग ने खेत के मालिक कुमार और किसान भाग्यराज को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

Tamilnadu Wild Elephant Electrocuted
खेत के पास मृत पड़ा हाथी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 3:55 PM IST

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कोयंबटूर(तमिलनाडु): मेट्टुपालयम के पास सीरुमुगाई इलाके में एक केले के खेत में अवैध रूप से लगाए गए बिजली के बाड़ की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की दर्दनाक मौत हो गई. इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग ने खेत के मालिक कुमार और किसान भाग्यराज को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

मेट्टुपालयम के पास वेदार कॉलोनी में भाग्यराज ने कुमार के खेत को पट्टे (लीज़) पर लिया है और वहां खेती करता है. इसी बीच, जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी बीती रात 26 जुलाई को उसके खेत में घुस गया. उस समय, खेत के चारों ओर अवैध रूप से लगाए गए हाई-वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की दर्दनाक मौत हो गई.

सूचना मिलने पर सीरुमुगाई वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच में सामने आया कि हाथी की मौत हाई-वोल्टेज बिजली के झटके के कारण हुई थी. सीरुमुगाई वन अधिकारी दिनेश ने एक बयान में कहा, "हम लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सीरुमुगाई और उसके आसपास के इलाकों के खेतों में रात के समय सीधे बिजली की सप्लाई तो नहीं की जा रही है."

जब पिछले हफ्ते इसी खेत का निरीक्षण किया गया था, तब वहां केवल सोलर बिजली ही चालू थी. हालांकि, जांच में सामने आया कि रात के समय अवैध रूप से सीधे बिजली (डायरेक्ट करंट) की सप्लाई की जा रही थी. इसी वजह से हाथी की मौत हुई.

बता दें कि कोयंबटूर जिले में मेट्टुपालयम के पास सीरुमुगाई वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाला घना वन क्षेत्र जंगली हाथियों, जंगली भैंसों, तेंदुओं, बाघों, भालूओं, हिरणों, जंगली सूअरों और जंगली कुत्तों का घर है. भोजन और पानी की तलाश में घने जंगल में घूमने वाले जंगली हाथी और अन्य जानवर रात के समय जंगल से बाहर निकल आते हैं. ये जानवर जंगल से सटे खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.

पर्यावरणविदों का कहना है, "किसानों ने जंगली जानवरों को गांव में घुसने और फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सोलर पावर फेंस (सौर ऊर्जा वाली बाड़) लगाई है. लेकिन, कुछ किसानों द्वारा सोलर की जगह सीधे बिजली के तारों का इस्तेमाल करने के कारण ऐसे हादसे होते हैं." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, बिजली की बाड़ के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए.

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