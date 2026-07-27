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केले के खेत में बिछा था मौत का जाल! हाई-वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की दर्दनाक मौत

कोयंबटूर(तमिलनाडु): मेट्टुपालयम के पास सीरुमुगाई इलाके में एक केले के खेत में अवैध रूप से लगाए गए बिजली के बाड़ की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की दर्दनाक मौत हो गई. इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग ने खेत के मालिक कुमार और किसान भाग्यराज को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

मेट्टुपालयम के पास वेदार कॉलोनी में भाग्यराज ने कुमार के खेत को पट्टे (लीज़) पर लिया है और वहां खेती करता है. इसी बीच, जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी बीती रात 26 जुलाई को उसके खेत में घुस गया. उस समय, खेत के चारों ओर अवैध रूप से लगाए गए हाई-वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की दर्दनाक मौत हो गई.

सूचना मिलने पर सीरुमुगाई वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच में सामने आया कि हाथी की मौत हाई-वोल्टेज बिजली के झटके के कारण हुई थी. सीरुमुगाई वन अधिकारी दिनेश ने एक बयान में कहा, "हम लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सीरुमुगाई और उसके आसपास के इलाकों के खेतों में रात के समय सीधे बिजली की सप्लाई तो नहीं की जा रही है."

जब पिछले हफ्ते इसी खेत का निरीक्षण किया गया था, तब वहां केवल सोलर बिजली ही चालू थी. हालांकि, जांच में सामने आया कि रात के समय अवैध रूप से सीधे बिजली (डायरेक्ट करंट) की सप्लाई की जा रही थी. इसी वजह से हाथी की मौत हुई.