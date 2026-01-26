ETV Bharat / bharat

मरणोपरांत पद्म श्री सम्मानः लुप्तप्राय आदिवासी कला को बचाने वाले 'किटना' के परिवार की रुला देने वाली दास्तां

तमिलनाडु के के आर. कृष्णन ने लुप्तप्राय पारंपरिक 'अलु कुरुम्बा' कला रूप को न केवल संरक्षित किया बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाई.

Padma Awards 2026
पद्म श्री पाने वाले के आर. कृष्णन के परिवार के सदस्य. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 9:27 PM IST

6 Min Read
चेन्नईः केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म पुरस्कार इस वर्ष कुल 131 व्यक्तियों को प्रदान किए गये हैं. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक नीलगिरी जिले में कोटागिरी के पास वेल्लारिकोम्बई के आर. कृष्णन हैं. कृष्णन को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

'अलु कुरुम्बा' आदिवासी समुदाय के सदस्य कृष्णन को प्यार से 'किटना' कृष्णन के नाम से जाना जाता था. उन्हें यह पद्म श्री पुरस्कार उनकी उस कला के लिए दिया गया है, जिसने लुप्तप्राय पारंपरिक 'अलु कुरुम्बा' कला रूप को न केवल संरक्षित किया बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाई.

अपनी 30 वर्षों की कलात्मक यात्रा में, उन्होंने अलु कुरुम्बा जनजाति की उस पेंटिंग शैली को पुनर्जीवित किया जो विलुप्त होने की कगार पर थी. उन्होंने 3,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स (शैल चित्रों) की शैली को आत्मसात किया और अपनी कला के माध्यम से आदिवासी लोगों के जीवन को चित्रित किया. उन्होंने अपनी कूची (ब्रश) के स्पर्श से जंगल और प्रकृति पर आधारित जीवनशैली को दस्तावेजों के रूप में सहेजने का काम किया.

उनकी पेंटिंग, जो पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों (पत्तियों और पेड़ों की राल) से बनाई गई हैं, ने न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ध्यान आकर्षित किया है. कुरुम्बा पेंटिंग के लिए भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यह एक बड़ी त्रासदी है कि अपनी पूरी जिंदगी कला को समर्पित करने वाले कलाकार कृष्णन का पिछले साल बीमारी के कारण निधन हो गया.

Padma Awards 2026
के आर. कृष्णन के परिवार के सदस्य. (ETV Bharat)

कला की तरह ही अपने परिवार को प्यार करने वाले चित्रकार कृष्णन का परिवार कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में रह रहा है. कृष्णन को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर, ईटीवी भारत की टीम उनसे मिलने पहुंची. मेट्टुपलायम के पास ऊटी रोड पर कल्लार क्षेत्र के एक बगीचे में पहुंचने पर, कृष्णन की पत्नी सुशीला और उनकी बड़ी बेटी वासुकी को सुपारी के पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में मिलीं. जहां वे लकड़ियां जलाकर रात का खाना बना रही थीं. ईटीवी टीम के आने की खबर पर सुशीला धुएं से भरी उस झोपड़ी से बाहर आईं और खुशी के साथ अपनी बात रखनी शुरू की.

गरीबी में संघर्ष कर रहा कृष्णन का परिवार

सुशीला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, "हमारे 4 बच्चे हैं. मेरा बेटा राहुल मेट्टुपलायम के सीलियूर स्थित एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है. मेरी बेटियां गीता और कीर्तिका अरावेनु के एक सरकारी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में रहकर क्रमशः 7वीं और 4वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं. जब मुझे यह खबर मिली कि मेरे पति का नाम पद्म श्री पुरस्कार की सूची में शामिल है, तो कई लोगों ने मुझे फोन करके बधाई दी. बस यह सोचकर दुख होता है कि इस खुशी के पल में वह जीवित नहीं हैं."

अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि मेरे पति को पद्म पुरस्कार मिल रहा है. लेकिन हमारे पास रहने के लिए एक ठीक घर नहीं है, और पैसे की कमी के कारण हमें अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी." यह कहते हुए उनकी आवाज कांप उठी.

आंखों में आंसू लिए सुशीला ने आगे बताया, "30 से अधिक वर्षों तक मेरे पति ने 'अलु कुरुम्बा' शैल चित्रों (rock paintings) को सहेजने का काम किया. पहाड़ों की चोटियों और गुफाओं में मिलने वाली रॉक आर्ट को देखने और उन्हें पेंट करने के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कार मिले हैं." गुमनाम जनजातीय कला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले कलाकार का परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है.

सुशीला ने कहा- "जब तक वे जीवित थे, मैं कभी काम पर नहीं गई. उनकी आय हमारे लिए पर्याप्त थी. फिर एक दिन, हमारे परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल गई. एक हाथी ने हमारे घर को तहस-नहस कर दिया, जिसके कारण अब हम एक फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और हर दिन भोजन तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अब मैं दिहाड़ी मज़दूरी करने जाती हूं. जंगल के उस घर में रहना असंभव हो गया था, इसलिए हम मेट्टुपलायम के पास अपनी मां की झोपड़ी में रहने आ गए हैं."

पुरस्कार के साथ घर और शिक्षा की सुविधा भी देनी चाहिए

उन्होंने निवेदन किया, "हम अपनी बेटियों के साथ रहने के लिए एक उचित छत न होने के कारण संघर्ष कर रहे हैं. मेरी बेटी को डॉक्टर बनाने का मेरे पति का सपना भी अधूरा रह गया है. फिर भी, मैं चाहती थी कि कम से कम उसे कॉलेज भेज सकूं, लेकिन पैसे की कमी के कारण अब वह भी संभव नहीं लग रहा है. हालांकि सरकार ने मेरे पति को मरणोपरांत पद्म श्री से नवाजा है, लेकिन अगर वे हमें रहने के लिए घर दें और मेरी बेटी की कॉलेज की शिक्षा में मदद करें, तो बहुत अच्छा होगा."

कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी किसी का सहयोग न मिलने के कारण कृष्णन की बेटी को दो महीने के भीतर ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. उसने अनुरोध करते हुए कहा, "मेरे पिता ने हमारी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित किया और उसे अगली पीढ़ी और बाहरी दुनिया तक पहुंचाया. उसी तरह, मेरी भी इच्छा है कि मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करूं. यदि सरकार या कोई और मेरी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने में मदद करे, तो यह बहुत बड़ी बात होगी."

जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद, कृष्णन के बेटे और बेटियों ने उनकी कलात्मक विरासत को थामे रखा है ताकि उनके निधन के बाद यह कला लुप्त न हो जाए. इस स्थिति में, अब हर किसी की यही पुकार है कि केंद्र और राज्य सरकारें वासुकी (जो कॉलेज की फीस भरने के लिए संघर्ष कर रही है) और सुशीला (जो अपने पति की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली हैं) की दयनीय स्थिति पर ध्यान दें.

