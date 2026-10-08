सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करने पर नहीं मिलेगा प्रमोशन
आईएफएचआरएमएस वेबसाइट पर संपत्ति और देनदारियों की जानकारी ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा बनाई गई है.
Published : October 8, 2026 at 3:17 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (IFHRMS) वेबसाइट पर अपनी संपत्ति और कर्ज की जानकारी दर्ज करने का आदेश दिया है.
इस बारे में तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव साईकुमार ने आज एक सर्कुलर (परिपत्र) जारी किया. सर्कुलर के मतुाबिक तमिलनाडु सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता, 1973 में किए गए बदलाव के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति, कर्ज और दूसरी देनदारियों की जानकारी देनी होती हैं.
इसके मुताबिक, आईएफएचआरएमएस वेबसाइट पर संपत्ति और देनदारियों की जानकारी ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा बनाई गई है. आईएफएचआरएमएस की वेबसाइट पर जमीन, मकान, अपार्टमेंट, अलग घर समेत अचल संपत्तियों की जानकारी फॉर्म संख्या 1 में दर्ज की जानी चाहिए. वहीं आभूषण, बैंक डिपॉजिट, दोपहिया और चार पहिया समेत चल संपत्ति की जानकारी फॉर्म संख्या 2 में दर्ज की जानी चाहिए.
इसके अलावा, लोन (ऋृण) और दूसरी देनदारियों का विवरण फार्म संख्या 3 में दर्ज की जानी चाहिए. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर, 2025 तक की अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण आईएफएचआरएमएस के जरिए 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करें.
इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों रिपोर्ट दाखिल करने से पहले तीनों फॉर्म में दर्ज विवरण को सही से जांच करके उसमें जरूरी सुधार कर लेने चाहिए. फिर अधिसूचना की पुष्टि करने के बाद आखिर में रिपोर्ट जमा कर दें. इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी दाखिल की गई रिपोर्ट को डाउनलोड करके रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं.
भविष्य में हर साल 31 दिसंबर तक के संपत्ति और देनदारियों का विवरण अगले साल 31 मार्च तक IFHRMS के जरिए दाखिल करना होगा. इसके मुताबिक, 31 दिसंबर, 2026 तक के संपत्ति और देनदारियों का विवरण 31 मार्च, 2027 तक दाखिल किया जाना चाहिए. सरकारी कर्मचारियों का IFHRMS यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए. कर्मचारियों के सालाना गोपनीय विवरण में संपत्ति और देनदारियों का विवरण करने की तारीख का जिक्र किया जाएगा.
इसके अलावा प्रमोशन के लिए चयन सूची तैयार करते समय संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि तय समय सीमा के अंदर संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल नहीं करने पर तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स ऑफ कंडक्ट, 1973 का उल्लंघन माना जाएगा.
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