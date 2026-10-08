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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करने पर नहीं मिलेगा प्रमोशन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (IFHRMS) वेबसाइट पर अपनी संपत्ति और कर्ज की जानकारी दर्ज करने का आदेश दिया है.

इस बारे में तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव साईकुमार ने आज एक सर्कुलर (परिपत्र) जारी किया. सर्कुलर के मतुाबिक तमिलनाडु सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता, 1973 में किए गए बदलाव के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति, कर्ज और दूसरी देनदारियों की जानकारी देनी होती हैं.

इसके मुताबिक, आईएफएचआरएमएस वेबसाइट पर संपत्ति और देनदारियों की जानकारी ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा बनाई गई है. आईएफएचआरएमएस की वेबसाइट पर जमीन, मकान, अपार्टमेंट, अलग घर समेत अचल संपत्तियों की जानकारी फॉर्म संख्या 1 में दर्ज की जानी चाहिए. वहीं आभूषण, बैंक डिपॉजिट, दोपहिया और चार पहिया समेत चल संपत्ति की जानकारी फॉर्म संख्या 2 में दर्ज की जानी चाहिए. इसके अलावा, लोन (ऋृण) और दूसरी देनदारियों का विवरण फार्म संख्या 3 में दर्ज की जानी चाहिए. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर, 2025 तक की अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण आईएफएचआरएमएस के जरिए 31 अक्टूबर 2026 तक दाखिल करें.