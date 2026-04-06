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पिता-पुत्र की हिरासत में मौत का मामला : कोर्ट ने दोषी नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई

आरोपियों में से एक सब-इंस्पेक्टर की ट्रायल के दौरान कोविड-19 की वजह से मौत हो गई, जबकि बाकी नौ के खिलाफ कार्रवाई जारी रही.

Madurai court awards double death sentence to all nine policemen in custodial death case
हिरासत में मौत मामले में मदुरै कोर्ट ने सभी नौ पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सजा सुनाई (ETv bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 7:23 PM IST

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मदुरै (तमिलनाडु) : हिरासत के दौरान पिता-पुत्र की मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मदुरै प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सथानकुलम पिता-पुत्र मर्डर केस में सभी नौ आरोपी पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सज़ा सुनाई है.

थूथुकुडी जिले के सथानकुलम के रहने वाले जयराज और उनके बेटे बेनिक्स इलाके में मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे. 19 जून, 2020 को सथानकुलम पुलिस ने दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान खुली रखी थी.

बाद में आरोप सामने आए कि थाने में पूछताछ के दौरान पुलिसवालों ने दोनों लोगों की बुरी तरह से पिटाई की. इसके अलावा, पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानून की पांच अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोविलपट्टी सब-जेल में बंद कर दिया गया.

पुलिस के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण, दोनों व्यक्तियों की 23 जून को कुछ ही घंटों के अंतराल पर मौत हो गई. इस बीच, पुलिस कस्टडी में पिता और बेटे पर हमले और फिर उनकी मौत की घटना से सथानकुलम इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. घटना के विरोध में ट्रेड एसोसिएशन ने अपनी दुकानें बंद रखीं और विरोध प्रदर्शन किया.

इस हत्या की घटना के संबंध में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें श्रीधर (सथानकुलम पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर) और सब-इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश शामिल थे.

हालांकि, शुरू में राज्य पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर कर दिया गया. सीबीआई अधिकारियों ने घटना की जांच की और 2,500 पेज की पूरी चार्जशीट फाइल की. ​​इस केस का ट्रायल मदुरै जिला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पांच साल से ज़्यादा समय से चल रहा था.

मामले में शामिल सभी पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद, यह घोषणा की गई थी कि फैसला 23 मार्च को सुनाया जाएगा. इसलिए, उस दिन जज मुथुकुमारन ने इस मामले में गिरफ्तार सभी नौ लोगों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया. इसके अलावा, अपने आदेश में उन्होंने कहा कि सजा के बारे में 30 मार्च को विस्तार से बताया जाएगा.

इस बीच, जब 30 मार्च को केस की सुनवाई हुई, तो जज ने केंद्र और राज्य सरकारों को दोषियों को दी जाने वाली सही सजा के बारे में रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया.

2 अप्रैल को सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए. जयराज और बेनिक्स के परिवारों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने की अर्ज़ी दी—जैसे मौत की सजा या दोहरी उम्रकैद. इसके बाद, जज मुथुकुमारन ने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाए जाने की तिथि 6 अप्रैल तय की.

फलस्वरुप जज ने सोमवार को इस मामले में दोषियों को दी गई सजा को पढ़कर सुनाया. जज ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी नौ पुलिसवालों को, जिसमें सथानकुलम पुलिस स्टेशन के उस समय के इंस्पेक्टर श्रीधर भी शामिल थे, को दोहरी मौत की सज़ा देने का फ़ैसला सुनाया.

सथानकुलम पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर, एसएसआई बालदुरई, सब-इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश, और हेड कांस्टेबल मुरुगन समेत 10 पुलिसवालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया. इन लोगों में से, क्योंकि एसएसआई पालदुरई की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई थी, इसलिए इस मामले में बाकी नौ पुलिसवालों का ट्रायल मदुरै में फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में चल रहा था. हर आरोपी को कानून की अलग-अलग खास धाराओं के तहत अलग-अलग जेल, जुर्माना और दोहरी मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, कुल 1.40 करोड़ रुपये का कुल जुर्माना लगाया गया है.

आरोपियों के नाम और उनके पद

  • एस. श्रीधर (A-1) - पुलिस इंस्पेक्टर
  • के. बालकृष्णन (A-2)- असिस्टेंट इंस्पेक्टर
  • पी. रघु गणेश (A-3) - सब-इंस्पेक्टर
  • एस. मुरुगन (A-4) - हेड कांस्टेबल
  • ए. समदुरई (A-5) - कांस्टेबल
  • एम. मुथुराजा (A-6) - कांस्टेबल
  • एस. चेल्लादुरई (A-7) - कांस्टेबल
  • थॉमस फ्रांसिस (A-8) - कांस्टेबल
  • एस. वेइल मुथु (A-9) - कांस्टेबल

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