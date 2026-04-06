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पिता-पुत्र की हिरासत में मौत का मामला : कोर्ट ने दोषी नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई

हिरासत में मौत मामले में मदुरै कोर्ट ने सभी नौ पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सजा सुनाई ( ETv bharat )

मदुरै (तमिलनाडु) : हिरासत के दौरान पिता-पुत्र की मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मदुरै प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सथानकुलम पिता-पुत्र मर्डर केस में सभी नौ आरोपी पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सज़ा सुनाई है.

थूथुकुडी जिले के सथानकुलम के रहने वाले जयराज और उनके बेटे बेनिक्स इलाके में मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे. 19 जून, 2020 को सथानकुलम पुलिस ने दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकान खुली रखी थी.

बाद में आरोप सामने आए कि थाने में पूछताछ के दौरान पुलिसवालों ने दोनों लोगों की बुरी तरह से पिटाई की. इसके अलावा, पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानून की पांच अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोविलपट्टी सब-जेल में बंद कर दिया गया.

पुलिस के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के कारण, दोनों व्यक्तियों की 23 जून को कुछ ही घंटों के अंतराल पर मौत हो गई. इस बीच, पुलिस कस्टडी में पिता और बेटे पर हमले और फिर उनकी मौत की घटना से सथानकुलम इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. घटना के विरोध में ट्रेड एसोसिएशन ने अपनी दुकानें बंद रखीं और विरोध प्रदर्शन किया.

इस हत्या की घटना के संबंध में नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें श्रीधर (सथानकुलम पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर) और सब-इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश शामिल थे.

हालांकि, शुरू में राज्य पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर कर दिया गया. सीबीआई अधिकारियों ने घटना की जांच की और 2,500 पेज की पूरी चार्जशीट फाइल की. ​​इस केस का ट्रायल मदुरै जिला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पांच साल से ज़्यादा समय से चल रहा था.

मामले में शामिल सभी पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद, यह घोषणा की गई थी कि फैसला 23 मार्च को सुनाया जाएगा. इसलिए, उस दिन जज मुथुकुमारन ने इस मामले में गिरफ्तार सभी नौ लोगों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया. इसके अलावा, अपने आदेश में उन्होंने कहा कि सजा के बारे में 30 मार्च को विस्तार से बताया जाएगा.