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सिर्फ घर नहीं, सुकून भरी जगह है 100 साल पुराना मदुरै का अंब्रेला हाउस, गर्व से कहता है- मैंने एक सदी देखी

तमिलनाडु के मदुरै में 'अंब्रैला हाउस' को 100 साल पूरे होने पर नया रूप दिया गया ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): तमिलनाडु के शहर मदुरै के बदलते शहरी नजारों के बीच, लगभग सौ साल पुराना एक बंगला खामोशी से बीते युग की यादों को संजोए हुए है. इस घर ने कई पीढ़ियों के जीवन और शहर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को देखा है.

आधिकारिक तौर पर 'चंद्रोदय बंगला' के नाम से जाना जाने वाला यह हेरिटेज घर स्थानीय लोगों के बीच 'कुडई वीडू' या 'अम्ब्रेला हाउस (छाता हाउस)' के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल के दोनों तरफ छाते के आकार की अनोखी बनावट बनी हुई है. मदुरा कोट्स फैक्ट्री के सामने, अजगरडी-अरापलायम रोड पर लगभग 200 फीट की दूरी पर स्थित यह तीन मंजिला बंगला 2027 में तमिल महीने 'थाई' के दौरान अपनी शताब्दी मनाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, मदुरै में बहुत कम लोग इसे इस नाम से जानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग प्यार से इसे 'कुडाई वीडु' (छाता घर) कहते हैं. 100 साल बीतने के बाद भी स्वरूप बरकरार

लगभग 100 वर्षों के बीत जाने के बावजूद इस हैरिटेज घर ने अपना विशिष्ट स्वरूप बरकरार रखा है. हाल ही में इसका नवीनीकरण किया गया, लेकिन कार्य के दौरान इसके मूल स्वरूप और विरासत विशेषताओं को संरक्षित रखने को विशेष महत्व दिया गया. यह घर आज भी पारिवारिक निवास के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इसे एक सदी बाद भी जीवंत बनाए रखता है. लगभग 200 सदस्य इस संपत्ति के सह-मालिक हैं. हालांकि अब कई लोग भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन थाई पोंगल के दौरान यह घर परिवार के लिए एक पसंदीदा जगह है. मदुरै का अंब्रैला हाउस (ETV Bharat) इस हेरिटेज बंगले का इतिहास शनमुगम पिल्लई से जुड़ा

इस बंगले का इतिहास व्यापारी और मदुरै नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष शनमुगम पिल्लई से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है. वे शंकरनकोविल के पास थेनमलई गांव के रहने वाले थे और बचपन में ही मदुरै आ गए थे. 16 वर्ष की आयु में, उन्होंने हार्वे मिल्स में काम करना शुरू किया, जिसे अब मदुरा कोट्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, उस समय नियमित श्रमिकों को लगभग 12 रुपये प्रति माह मिलते थे, जबकि युवा शनमुगम पिल्लई को 6 रुपये मिलते थे. अंततः उन्होंने मिल की नौकरी छोड़ दी और श्रमिकों और उनके परिवारों की जरूरतों को समझते हुए एक किराने की दुकान शुरू की. बाद में उन्होंने किश्तों पर बिक्री, चिट फंड और वस्त्र सहित कई व्यवसायों में अपना कारोबार बढ़ाया. जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने अपने पांच भाइयों को अपने पैतृक गांव से मदुरै बुलाया और उनके लिए व्यावसायिक अवसर स्थापित करने में मदद की. ऐसे समय में जब बैंकिंग सुविधाएं सीमित थीं, शनमुगम पिल्लई ने मिल श्रमिकों की बचत स्वीकार करके और उन्हें ब्याज सहित वापस करके उनका विश्वास जीता. वे क्षेत्र के लोगों के बीच एक विश्वसनीय संपर्क सूत्र बन गए. इस बंगले का मदुरै के सामाजिक सुधार के इतिहास से भी संबंध है. अगले साल पोंगल पर यह हेरिटेज बंगला 100 साल का हो जाएगा. (ETV Bharat) 1930 के दशक में मदुरै नगरपालिका के अध्यक्ष रहे शनमुगम पिल्लई, उत्पीड़ित समुदायों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकारों के आंदोलन में कार्यकर्ता वैद्यनाथ अय्यर से जुड़े थे. इस दौरान पिल्लई नगरपालिका के उपाध्यक्ष थे. परिवार के सदस्यों का कहना है कि नायडू ने पिल्लई के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण बंगले के निर्माण में मदद की थी. यह संबंध इतना मजबूत था कि स्थानीय निवासी उस संपत्ति को आरएस नायडू बंगला कहने लगे थे.