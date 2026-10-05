सिर्फ घर नहीं, सुकून भरी जगह है 100 साल पुराना मदुरै का अंब्रेला हाउस, गर्व से कहता है- मैंने एक सदी देखी
आर शिवकुमार की रिपोर्ट के अनुसार, यह बंगला 1926-27 के आसपास बनाया गया था और 2027 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे.
Published : October 5, 2026 at 11:45 AM IST
मदुरै (तमिलनाडु): तमिलनाडु के शहर मदुरै के बदलते शहरी नजारों के बीच, लगभग सौ साल पुराना एक बंगला खामोशी से बीते युग की यादों को संजोए हुए है. इस घर ने कई पीढ़ियों के जीवन और शहर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को देखा है.
आधिकारिक तौर पर 'चंद्रोदय बंगला' के नाम से जाना जाने वाला यह हेरिटेज घर स्थानीय लोगों के बीच 'कुडई वीडू' या 'अम्ब्रेला हाउस (छाता हाउस)' के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल के दोनों तरफ छाते के आकार की अनोखी बनावट बनी हुई है.
मदुरा कोट्स फैक्ट्री के सामने, अजगरडी-अरापलायम रोड पर लगभग 200 फीट की दूरी पर स्थित यह तीन मंजिला बंगला 2027 में तमिल महीने 'थाई' के दौरान अपनी शताब्दी मनाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, मदुरै में बहुत कम लोग इसे इस नाम से जानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग प्यार से इसे 'कुडाई वीडु' (छाता घर) कहते हैं.
100 साल बीतने के बाद भी स्वरूप बरकरार
लगभग 100 वर्षों के बीत जाने के बावजूद इस हैरिटेज घर ने अपना विशिष्ट स्वरूप बरकरार रखा है. हाल ही में इसका नवीनीकरण किया गया, लेकिन कार्य के दौरान इसके मूल स्वरूप और विरासत विशेषताओं को संरक्षित रखने को विशेष महत्व दिया गया. यह घर आज भी पारिवारिक निवास के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इसे एक सदी बाद भी जीवंत बनाए रखता है. लगभग 200 सदस्य इस संपत्ति के सह-मालिक हैं. हालांकि अब कई लोग भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन थाई पोंगल के दौरान यह घर परिवार के लिए एक पसंदीदा जगह है.
इस हेरिटेज बंगले का इतिहास शनमुगम पिल्लई से जुड़ा
इस बंगले का इतिहास व्यापारी और मदुरै नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष शनमुगम पिल्लई से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है. वे शंकरनकोविल के पास थेनमलई गांव के रहने वाले थे और बचपन में ही मदुरै आ गए थे. 16 वर्ष की आयु में, उन्होंने हार्वे मिल्स में काम करना शुरू किया, जिसे अब मदुरा कोट्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, उस समय नियमित श्रमिकों को लगभग 12 रुपये प्रति माह मिलते थे, जबकि युवा शनमुगम पिल्लई को 6 रुपये मिलते थे.
अंततः उन्होंने मिल की नौकरी छोड़ दी और श्रमिकों और उनके परिवारों की जरूरतों को समझते हुए एक किराने की दुकान शुरू की. बाद में उन्होंने किश्तों पर बिक्री, चिट फंड और वस्त्र सहित कई व्यवसायों में अपना कारोबार बढ़ाया. जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने अपने पांच भाइयों को अपने पैतृक गांव से मदुरै बुलाया और उनके लिए व्यावसायिक अवसर स्थापित करने में मदद की. ऐसे समय में जब बैंकिंग सुविधाएं सीमित थीं, शनमुगम पिल्लई ने मिल श्रमिकों की बचत स्वीकार करके और उन्हें ब्याज सहित वापस करके उनका विश्वास जीता. वे क्षेत्र के लोगों के बीच एक विश्वसनीय संपर्क सूत्र बन गए. इस बंगले का मदुरै के सामाजिक सुधार के इतिहास से भी संबंध है.
1930 के दशक में मदुरै नगरपालिका के अध्यक्ष रहे शनमुगम पिल्लई, उत्पीड़ित समुदायों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकारों के आंदोलन में कार्यकर्ता वैद्यनाथ अय्यर से जुड़े थे. इस दौरान पिल्लई नगरपालिका के उपाध्यक्ष थे. परिवार के सदस्यों का कहना है कि नायडू ने पिल्लई के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण बंगले के निर्माण में मदद की थी. यह संबंध इतना मजबूत था कि स्थानीय निवासी उस संपत्ति को आरएस नायडू बंगला कहने लगे थे.
उस समय 35,000 में बना था यह बंगला
पिल्लई के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय योगदान के कारण कुडाई वीडू के आसपास के क्षेत्र में कई सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है. नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सड़क चिह्नों पर आज भी उनका नाम अंकित है. शनमुगम पिल्लई के दूसरे पुत्र, जननाथन, जिन्हें दुरई के नाम से भी जाना जाता है, अब 93 वर्ष के हैं. उन्हें याद है कि उस भव्य बंगले का निर्माण लगभग 35,000 रुपये की लागत से हुआ था. परिवार आज भी निर्माण विधियों को लेकर आश्चर्यचकित है.
आज भी कील ठोंकना असंभव सा है
जननाथन के अनुसार, दीवारें चूना, सुरखी (ईंट के चूरे का मिश्रण), अंडे की सफेदी और कडुक्कई (जिसे हरितकी या मायरोबलन भी कहा जाता है) के मिश्रण से बनाई गई थीं. बताया जाता है कि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तैयार करने के लिए घर के बगल में एक चक्की चलती थी. परिणामस्वरूप बनी दीवारें असाधारण रूप से कठोर होती हैं. जननाथन का कहना है कि आज भी उनमें कील ठोकना असंभव है.
बंगले की शताब्दी नजदीक आने पर परिवार ने व्यापक जीर्णोद्धार कार्य कराने का निर्णय लिया. लगभग छह महीने पहले लाखों रुपये की लागत से संपन्न इस परियोजना का उद्देश्य भवन के पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखना और इसकी मूल संरचनात्मक विशेषताओं को संरक्षित करना था.
इस हेरिटेज मकान में आ चुके हैं पेरियार, सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि, रामचंद्रन
चंद्रोदय बंगला उन राजनीतिक हस्तियों से जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है जिन्होंने वर्षों से यहां का दौरा किया है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि पेरियार, सीएन अन्नादुरई, एम. करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन जैसे नेताओं ने इस संपत्ति का दौरा किया था. यह बंगला मुथु से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें मदुरै के पहले महापौर के रूप में मान्यता प्राप्त है.
परिवार की सबसे प्यारी यादों में से एक एमजीआर से जुड़ी है. बंगले की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले पिल्लई परिवार के रिश्तेदार केशवन पिल्लई याद करते हुए बताते हैं, 'फिल्म 'एंगा वेट्टू पिल्लई’' की सफलता के बाद , एमजीआर एक समारोह में शामिल होने आए थे. वे ठीक यहीं, जहाँ आप अभी बैठे हैं, बैठे थे और हमसे बातें की थीं. यह एक ऐसी याद है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते.'
अगले साल पोंगल 2027 होगा काफी विशेष
हालांकि, 2027 का पोंगल उत्सव विशेष होगा. यह बंगले के 100 वर्ष पूरे होने के साथ मनाया जाएगा. परिवार एक बार फिर एकजुट होने की योजना बना रहा है, और विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों के भी शताब्दी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. हाल ही में हुए नवीनीकरण ने घर को परिवार की एक और पीढ़ी का स्वागत करने के लिए तैयार कर दिया है.
सिर्फ एक घर नहीं—एक सुकून भरी जगह
सौ साल से ज्यादा पुरानी कई इमारतें समय के साथ अक्सर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या ऑफिस में बदल जाती हैं. लेकिन चंद्रोदय बंगले की खासियत यह है कि बनने के दिन से लेकर आज तक, यह एक जीवंत पारिवारिक घर बना हुआ है. एक ऐसी जगह जहां रिश्ते पनपते हैं और अपने लोग इकट्ठा होते हैं.
इस घर की दीवारों में आज भी अनगिनत कहानियां और दिलचस्प घटनाएं बसी हैं. जब 'चंद्रोदय बंगला' 2027 में 'थाई' महीने में 100 साल का हो जाएगा, तो यह सिर्फ एक घर का 'जन्मदिन' नहीं मनाएगा; बल्कि यह मदुरै की जीवनशैली, परिवार की कड़ी मेहनत और पीढ़ियों को आपस में जोड़ने वाली विरासत का जश्न मनाएगा.
समय बदल सकता है. शहर का रूप बदल सकता है. चारों ओर नई इमारतें बन सकती हैं. फिर भी, अझगरडी-अरापलायम रोड के उस कोने पर वह घर शान से खड़ा है. अपनी खास छतरी जैसी ऊपरी बनावट के साथ और गर्व से कहता है कि मैंने मदुरै में एक सदी का जीवन देखा है.
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