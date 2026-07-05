ETV Bharat / bharat

तमिलनाडुः मेघमलाई टाइगर रिजर्व में मादा हाथी की रहस्यमय मौत, जांच जारी

यह पता नहीं चल पाया है कि हाथी की मौत बीमारी के कारण, या फिर जलाशय के पास किसी दुर्घटना की वजह से हुई है.

tamil nadu elephant death
हाथी. (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में वथिरायरुप्पु के पास कोविलार बांध क्षेत्र में एक मादा हाथी की रहस्यमय मौत हो गई है. वन विभाग हाथी की मौत के कारणों की गहन जांच कर रहा है. वन क्षेत्र में एक मादा हाथी की इस तरह रहस्यमय मौत से पूरे इलाके में काफी सनसनी फैल गई है.

भीषण गर्मी और पानी की कमी का संकट

विंड्यनगर जिले का वथिरायरुप्पु क्षेत्र पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. यहां का मेघमलाई टाइगर रिजर्व जंगल कई तरह के जंगली जानवरों का घर है, जिनमें हाथी, भालू, जंगली सूअर, जंगली मवेशी (गौर) और हिरण शामिल हैं.

इस समय पश्चिमी घाट में तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं. पानी की कमी के कारण, जंगली जानवर अक्सर प्यास बुझाने के लिए उन चुनिंदा जगहों पर आते हैं जहां तलहटी में पानी उपलब्ध होता है.

गश्त के दौरान बदबू आने से हुआ खुलासा

पश्चिमी घाट की तलहटी में दो बांध हैं, जिनके नाम पेरियार बांध और कोविलार बांध हैं. कोविलार बांध के अंदर, पश्चिमी घाट के वथिरायरुप्पु वन क्षेत्र के एस. कोडिकुलम पंचमथंगी डिवीजन के मरुधमपराई में वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी. उसी दौरान, उस इलाके से तेज बदबू आ रही थी. जब वे उस जगह पर पहुंचे, तो उन्हें एक मृत मादा हाथी मिली. माना जा रहा है कि इस हाथी की उम्र करीब 50 साल थी.

अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

जिस जगह पर हाथी मृत मिला था, वहां पशु डॉक्टरों को बुलाया गया और श्रीविल्लीपुत्तुर वन रिजर्व के संयुक्त निदेशक रवि मीना, वथिरायरुप्पु वन रिजर्व अधिकारी रविचंद्रन और अन्य वन अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया. इसके बाद, उसी इलाके में एक गड्ढा खोदकर हाथी को दफना दिया गया.

वन अधिकारियों ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हाथी की मौत बीमारी के कारण बुढ़ापे से हुई है या जलाशय के पास किसी दुर्घटना की वजह से हुई है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

विरुधुनगर हाथी की मौत
VIRUDHUNAGAR ELEPHANT DEATH
ELEPHANT MYSTERIOUSLY DEATH
मेघमलाई टाइगर रिजर्व
TAMILNADU ELEPHANT DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.