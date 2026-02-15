चेन्नई के इस इलाके में नल से निकलता है काला और पीला पानी, सांस लेना भी चुनौती से कम नहीं
पिछले 40 सालों से 30 हजार लोग कचरे के पहाड़ों के बीच रह रहे, वे हर दिन प्रशासन के अधूरे वादों से लड़ रहे हैं.
चेन्नईः कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की, जहां सुबह की ताजी हवा के बजाय कचरे की सड़ांध आती हो और प्यास बुझाने के लिए नल से निकलने वाला पानी सफ़ेद नहीं, बल्कि पीला या काला हो. चेन्नई के पास तांबरम निगम का 'कन्नडापालयम' इलाका आज इसी कड़वी हकीकत के साथ जीने को मजबूर है. पिछले 40 सालों से यहां के 30,000 लोग केवल कचरे के पहाड़ों के बीच ही नहीं रह रहे, बल्कि वे हर दिन प्रशासन के अधूरे वादों से भी लड़ रहे हैं.
कहने को तो यह इलाका कभी हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहां की मिट्टी और पानी अपनी शुद्धता खो चुके हैं. आखिर कब मिलेगी यहां के मासूम बच्चों और बुजुर्गों को चैन की सांस? ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट...
चेन्नई के पास तांबरम निगम के कन्नडापालयम इलाके में हजारों परिवारों के 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं. कहा जाता है कि लगभग 60 साल पहले कन्नड़ बोलने वाले लोग यहां आकर बसे थे, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम 'कन्नडापालयम' पड़ा. शुरुआत में यहां के लोग प्रकृति, झील और खेती के बीच खुशी-खुशी रहते थे. लेकिन फिर यहां कचरा फेंकना शुरू कर दिया गया.
45 साल पहले तांबरम और उसके आसपास का कचरा यहां डाला जाने लगा. धीरे-धीरे यह जगह एक डंपिंग यार्ड बन गई. जब तांबरम नगर पालिका बना, तो इसे आधिकारिक कचरा डिपो बना दिया गया. आज वहां 1,000 टन से ज्यादा कचरा जमा हो चुका है, जो एक पहाड़ जैसा दिखने लगा है.
पूरे इलाके में भयानक बदबू फैली हुई है. कचरा डालने के कारण जमीन के नीचे का पानी भी जहरीला हो गया है. वहां के लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की कि पानी का रंग पीला और कभी-कभी काला हो रहा है. उन्होंने कई विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन सब बेकार रहा. पर्यावरण खराब होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों में डेंगू, त्वचा रोग, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगीं.
लोगों ने शिकायत की कि सालों से यहां कचरा फेंकने से पर्यावरण और सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. इस मामले की सुनवाई करते हुए 2018 में ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने एक बड़ा आदेश दिया कि "कचरे के ढेर को वहां से पूरी तरह हटाया जाए और पर्यावरण की सुरक्षा के कदम उठाए जाएं." साथ ही, लापरवाही बरतने पर तांबरम नगर पालिका पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया.
इसके बाद, दो साल के भीतर कन्नडापालयम से कचरा हटाकर अप्पुर के पास कोलाथुर में डाल दिया गया. इससे इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली. हालांकि, वह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकी. उन्होंने उस इलाके में फिर से कचरा डालना शुरू कर दिया और वहां कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया. जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो अधिकारियों ने यह कहकर आश्वासन दिया कि अभी कोरोना का समय है, इसलिए कचरा यहां डाला जा रहा है. हालात ठीक होते ही इसे साफ कर दिया जाएगा.
इसके बाद, 2021 में जब तांबरम को नगर निगम (Municipal Corporation) बना दिया गया, तब भी इलाके के लोगों ने मांग की कि कचरा हटाया जाए. उस समय अधिकारियों ने वादा किया था कि कचरे को वहां से पूरी तरह हटा दिया जाएगा और वहां एक नया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO), तांबरम निगम की नई इमारत या खेल का मैदान बनाया जाएगा. लेकिन तांबरम को निगम बने 4 साल बीत जाने के बाद भी, उस डंपिंग यार्ड का कोई समाधान नहीं निकला है.
इस पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए?
इसी सच्चाई को जानने के लिए ETV भारत की टीम कन्नडापालयम के प्रभावित इलाके में लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने पहुंची. इलाके में कदम रखते ही कचरे के बड़े-बड़े ढेरों ने झकझोर कर रख दिया. जब वहां के लोगों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मायूसी भरे लहजे में कहा, 'यही हालात हैं, सब कुछ ऐसा ही है'. उन्होंने अपने घरों के बोरवेल से आने वाला पीला और काला पानी दिखाया. अपना दर्द बयां करते हुए पूछा, 'आखिर इस पानी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है?'
कचरे की कभी न खत्म होने वाली बदबू
मुथुलक्ष्मी नाम की एक महिला ने कहा, "पिछले 40 सालों से हम इस डंपिंग यार्ड की वजह से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. खासकर बच्चों में सांस फूलना (wheezing), खांसी, त्वचा रोग और बार-बार बुखार जैसी बीमारियां फैल रही हैं. अक्सर कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिससे निकलने वाले धुएं के कारण लोगों का दम घुटने लगता है. आलम यह है कि अगर हम घर के अंदर एसी (AC) भी चला लें, तो भी कचरे की बदबू हमारा पीछा नहीं छोड़ती."
किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा
सूज़न ने कहा, "पिछले 15 सालों से हम बोरवेल का पानी पीने लायक नहीं रहे हैं. पानी का रंग मिट्टी जैसा मटमैला होता है और बारिश के मौसम में तो यह बिल्कुल काला हो जाता है. हम इसका इस्तेमाल सिर्फ नहाने और शौचालय के लिए कर रहे हैं. ऊपर से मच्छरों की भारी समस्या है. ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अंधेरे के बाद कभी सवेरा नहीं होगा. हमारे इलाके से गुजरने वाले लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं. अगर वे दो मिनट के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो कोई हमारी किस्मत के बारे में क्यों नहीं सोचता, जिन्हें 40 साल से इस बदबूदार गंदगी में रहना पड़ रहा है... हमें चैन कब मिलेगा?"
इलाके के लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस कचरा डिपो के पास ही एक सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र, एक मिडिल स्कूल और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है. हालांकि, वहां के युवाओं ने दुख जताते हुए कहा कि बीमारी फैलने के डर से कोई भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेज रहा है. कन्नडापालयम के लोगों की एक ही मांग है- "अब और वादे नहीं.. हमें स्थायी समाधान चाहिए."
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
इस बारे में जलविज्ञानी प्रोफेसर जनगराज ने कहा, "अगर किसी जगह पर 40 साल से ज्यादा समय से कचरा डाला जा रहा है, तो वहां का भूजल निश्चित रूप से प्रदूषित हो गया होगा. उस कचरे में मेडिकल कचरा, औद्योगिक कचरा और घरेलू कचरा जैसी कई चीजें शामिल रही होंगी. बारिश के मौसम में यह सब सड़कर जमीन के अंदर समा गया होगा, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है. इसलिए, कन्नडापालयम के लोगों के लिए इस भूजल का लगातार इस्तेमाल करना खतरनाक है."
उन्होंने कहा कि सबसे पहले, इस पानी को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए और इसका 'केमिकल एनालिसिस' किया जाना चाहिए. पानी में कौन से रसायन मौजूद हैं, यह जानने के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं. अगर लोग इस पानी का इस्तेमाल जारी रखते हैं, तो उन्हें त्वचा रोग, बालों का झड़ना और शरीर की अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
क्या कहते हैं जिम्मेवार
जब इस बारे में तांबरम निगम के कमिश्नर बालचंदर से संपर्क किया गया और कन्नडापालयम कचरा डिपो को हटाने की योजना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अकेले तांबरम निगम में रोजाना 400 टन कचरा इकट्ठा होता है, जिसके लिए 385 वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है. खुले में कचरा फेंकने की प्रथा को खत्म करने के लिए कन्नडापालयम में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है. हम कचरे को उसी केंद्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं."
उन्होंने आश्वासन दिया कि कन्नडापालयम डंपिंग यार्ड में लगभग 2,000 लोड कचरा जमा था. इसे धीरे-धीरे ओरागडम के पास अप्पुर कचरा डिपो में भेजा जा रहा है. एक महीने के भीतर वहां से सारा पुराना कचरा हटा दिया जाएगा. इसके बाद, जो भी कचरा इकट्ठा होगा, उसे आधुनिक सुविधा केंद्र में कंप्रेस (दबाकर छोटा) किया जाएगा और पूरी तरह ढके हुए ट्रकों में पैक करके अप्पुर ले जाया जाएगा, ताकि रास्ते में कचरा न गिरे और बदबू न फैले. इसके बाद वहां कचरा जमा करके नहीं रखा जाएगा.
