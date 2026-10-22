गाड़ियों के बजट पर कैप लगाई गई, जानें कार पर कितना खर्च कर सकते हैं मंत्री ?
मंत्रियों, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ व्हिप के लिए गाड़ी खरीदने की लिमिट 26 लाख रुपये तय की गई है.
Published : October 22, 2026 at 12:11 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के लिए गाड़ी खरीदने की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये तय की है.
इस बारे में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी सरकारी ऑर्डर में कहा गया, 'मंत्रियों, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ व्हिप के लिए गाड़ी खरीदने की लिमिट 26 लाख रुपये तय की गई है.
इसके अलावा विधायकों के लिए गाड़ी खरीदने की लिमिट 15 लाख रुपये तय की गई है. इस रकम में गाड़ी की शोरूम कीमत, टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है. इसके अलावा, गाड़ी खरीदने की लिमिट हर साल 5 परसेंट बढ़ाई जाएगी.
सरकार के नाम पर मंत्रियों के लिए गाड़ियों की खरीद
इसके अलावा तमिलनाडु सरकार अपने नाम पर मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदेगी. तमिलनाडु विधानसभा सेक्रेटेरिएट अपने सेक्रेटरी के नाम पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता, सरकारी चीफ व्हिप और विधानसभा के दूसरे सदस्यों के लिए गाड़ियां खरीदेगा.
सभी गाड़ियों को बीएस-VI पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स का पालन करना होगा. इसके अलावा, सभी गाड़ियां सरकार की जीईएम वेबसाइट से खरीदी जानी चाहिए. इसके बाद, अगर मंत्रियों की मौत, कार्यकाल पूरा होने, पद से हटाए जाने, इस्तीफे या अयोग्यता की वजह से ऑफिस चला जाता है, तो उन्हें दी गई गाड़ी सरकार को सौंप देनी चाहिए.
अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ व्हिप ऊपर बताए गए कारणों से अपना ऑफिस खो देते हैं, तो उन्हें दी गई गाड़ियां तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी को सौंप दी जानी चाहिए.
तमिलनाडु सरकार मंत्रियों की गाड़ी का खर्च उठाएगी
अगर विधायक अपना पद खो देते हैं, तो उन्हें दी गई गाड़ियां संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंप दी जानी चाहिए. लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी को इस बारे में बताया जाना चाहिए. इसके बाद, तमिलनाडु सरकार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ज़रिए, मंत्रियों को दी गई गाड़ियों के मेंटेनेंस, रिपेयर, फ्यूल और ड्राइवर का खर्च उठाएगी.
इसके बाद विधान सभा सचिवालय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ व्हिप को दी गई गाड़ियों के मेंटेनेंस, रिपेयर, फ्यूल और ड्राइविंग का खर्च उठाएगा. विधान सभा के दूसरे सदस्यों को दी गई गाड़ियों के मेंटेनेंस, रिपेयर, फ्यूल और ड्राइवर का खर्च संबंधित सदस्य तमिलनाडु सैलरी एक्ट के सेक्शन 12(4-E) के तहत दिए गए गाड़ी अलाउंस से उठाएंगे.
इसमें कहा गया, 'खास हालात में तमिलनाडु सरकार को इन नियमों में ढील देने और इनमें शर्तें या बदलाव तय करने का अधिकार है. इसके अलावा तमिलनाडु सरकार संबंधित हालात के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस की दरें भी तय कर सकती है.'