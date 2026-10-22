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गाड़ियों के बजट पर कैप लगाई गई, जानें कार पर कितना खर्च कर सकते हैं मंत्री ?

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी कर मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के लिए गाड़ी खरीदने की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये तय की है.

इस बारे में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी सरकारी ऑर्डर में कहा गया, 'मंत्रियों, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और सरकारी चीफ व्हिप के लिए गाड़ी खरीदने की लिमिट 26 लाख रुपये तय की गई है.

इसके अलावा विधायकों के लिए गाड़ी खरीदने की लिमिट 15 लाख रुपये तय की गई है. इस रकम में गाड़ी की शोरूम कीमत, टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है. इसके अलावा, गाड़ी खरीदने की लिमिट हर साल 5 परसेंट बढ़ाई जाएगी. सरकार के नाम पर मंत्रियों के लिए गाड़ियों की खरीद इसके अलावा तमिलनाडु सरकार अपने नाम पर मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदेगी. तमिलनाडु विधानसभा सेक्रेटेरिएट अपने सेक्रेटरी के नाम पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता, सरकारी चीफ व्हिप और विधानसभा के दूसरे सदस्यों के लिए गाड़ियां खरीदेगा. सभी गाड़ियों को बीएस-VI पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स का पालन करना होगा. इसके अलावा, सभी गाड़ियां सरकार की जीईएम वेबसाइट से खरीदी जानी चाहिए. इसके बाद, अगर मंत्रियों की मौत, कार्यकाल पूरा होने, पद से हटाए जाने, इस्तीफे या अयोग्यता की वजह से ऑफिस चला जाता है, तो उन्हें दी गई गाड़ी सरकार को सौंप देनी चाहिए.