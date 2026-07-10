ETV Bharat / bharat

सीएम विजय आज करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को देंगे सरकारी नौकरी, जनसभा को करेंगे संबोधित

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज शुक्रवार को करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर देंगे. ताजा जानकारी के मुताबिक आज सुबह वे करूर के लिए रवाना हो गए हैं.

इस कार्यक्रम से पहले वे एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे. इसके साथ-साथ वे तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. करूर जाने के दौरान वे रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मुलाकात करेंगे. सीएम विजय करीब 10 किलोमीटर के रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और फिर करूर-सलेम बाईपास रोड पर एटलस कलैयारंगा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान, सीएम विजय करूर भगदड़ में अपनों को खोने वाले परिवारों के योग्य सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र बांटेंगे. वह चुने हुए लाभार्थियों को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत कल्याण सहायता और फायदे भी देंगे. बता दें, अनुकंपा नियुक्तियां राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास उपायों का हिस्सा हैं, जिसका मकसद दुखी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है. कार्यक्रम के दौरान बांटी जाने वाली कल्याण सहायता में योग्य पाने वालों के लिए कई सरकारी स्कीमों के तहत फायदे शामिल हैं. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सड़क के रास्ते तिरुचि एयरपोर्ट लौटेंगे और बाद में दिन में चेन्नई वापस जाएंगे.