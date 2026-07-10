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सीएम विजय आज करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को देंगे सरकारी नौकरी, जनसभा को करेंगे संबोधित

पिछले साल सितंबर में विजय के एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें तमाम लोगों ने जान गंवाई थी.

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सीएम विजय आज करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को देंगे सरकारी नौकरी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 10:58 AM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज शुक्रवार को करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर देंगे. ताजा जानकारी के मुताबिक आज सुबह वे करूर के लिए रवाना हो गए हैं.

इस कार्यक्रम से पहले वे एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे. इसके साथ-साथ वे तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. करूर जाने के दौरान वे रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मुलाकात करेंगे. सीएम विजय करीब 10 किलोमीटर के रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और फिर करूर-सलेम बाईपास रोड पर एटलस कलैयारंगा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान, सीएम विजय करूर भगदड़ में अपनों को खोने वाले परिवारों के योग्य सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र बांटेंगे. वह चुने हुए लाभार्थियों को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत कल्याण सहायता और फायदे भी देंगे. बता दें, अनुकंपा नियुक्तियां राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास उपायों का हिस्सा हैं, जिसका मकसद दुखी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है. कार्यक्रम के दौरान बांटी जाने वाली कल्याण सहायता में योग्य पाने वालों के लिए कई सरकारी स्कीमों के तहत फायदे शामिल हैं. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सड़क के रास्ते तिरुचि एयरपोर्ट लौटेंगे और बाद में दिन में चेन्नई वापस जाएंगे.

इस दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, करूर जिले में करीब 6,500 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं. मुख्यमंत्री के आने-जाने के रास्ते, पब्लिक मीटिंग की जगह, कलेक्ट्रेट और दूसरी खास जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले की आसान आवाजाही और सभी तय प्रोग्राम को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ को कंट्रोल करने के तरीके भी लागू किए हैं.

बता दें, पिछले साल सितंबर के महीने में फेमस एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष विजय की रैली में अचानक भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में तमाम लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन सीएम एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी.

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