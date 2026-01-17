ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में भी 'लाडली बहना' के सहारे 'चुनावी वैतरणी' पार करने की तैयारी! AIADMK के पांच वादे

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं. इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय रूप से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. एआईएडीएमके (AIADMK) ने घोषणा की है कि यदि वह आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है, तो महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और मुफ्त बस सेवा का लाभ पुरुषों को भी दिया जाएगा.

हाल के दिनों में मध्य प्रदेश (लाडली बहना), महाराष्ट्र (लाडकी बहण), हरियाणा, झारखंड, और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए नकद सहायता की घोषणाओं ने जिस तरह से चुनाव में सकारात्मक नतीजे दिये हैं, उसी फॉर्मूले को अब तमिलनाडु में भी आजमाया जा रहा है. मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके (AIADMK) ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए 'नारी शक्ति' को साधने की कोशिश की है.

पार्टी ने संकल्प लिया है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो 'कुलविलक्कू योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इतना ही नहीं, महिलाओं के बाद अब पुरुषों को भी लुभाने के लिए एआईएडीएमके ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उन तक पहुंचाने का बड़ा ऐलान कर दिया है. शनिवार को एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की.

एडप्पादी पलानीस्वामी ने विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके के पहले चरण के चुनावी वादों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, "तमिलनाडु में 17वीं विधानसभा के आगामी आम चुनाव को देखते हुए, जन कल्याण के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करने वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से चुनावी वादों के पहले चरण की घोषणा की जा रही है." जिन योजनाओं की घोषणा की वह नीचे दी जा रही है.