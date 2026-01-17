ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में भी 'लाडली बहना' के सहारे 'चुनावी वैतरणी' पार करने की तैयारी! AIADMK के पांच वादे

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी हलचल बढ़ गयी. सभी दल सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव दांव चल रहे हैं.

AIADMK election promises
एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में की. (@AIADMK)
January 17, 2026

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं. इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय रूप से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. एआईएडीएमके (AIADMK) ने घोषणा की है कि यदि वह आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है, तो महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और मुफ्त बस सेवा का लाभ पुरुषों को भी दिया जाएगा.

हाल के दिनों में मध्य प्रदेश (लाडली बहना), महाराष्ट्र (लाडकी बहण), हरियाणा, झारखंड, और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए नकद सहायता की घोषणाओं ने जिस तरह से चुनाव में सकारात्मक नतीजे दिये हैं, उसी फॉर्मूले को अब तमिलनाडु में भी आजमाया जा रहा है. मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके (AIADMK) ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए 'नारी शक्ति' को साधने की कोशिश की है.

पार्टी ने संकल्प लिया है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो 'कुलविलक्कू योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इतना ही नहीं, महिलाओं के बाद अब पुरुषों को भी लुभाने के लिए एआईएडीएमके ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उन तक पहुंचाने का बड़ा ऐलान कर दिया है. शनिवार को एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की.

एडप्पादी पलानीस्वामी ने विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके के पहले चरण के चुनावी वादों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, "तमिलनाडु में 17वीं विधानसभा के आगामी आम चुनाव को देखते हुए, जन कल्याण के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम करने वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से चुनावी वादों के पहले चरण की घोषणा की जा रही है." जिन योजनाओं की घोषणा की वह नीचे दी जा रही है.

  • महिला कल्याण: समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए, 'कुलविलक्कू योजना' के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को 2,000/ रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह राशि घर की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
  • पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजनाः शहर की बसों में यात्रा करने वाले पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना लागू की जाएगी. शहर की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए मौजूदा मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी.
  • सबके लिए आवासः 'अम्मा इल्लम योजना' के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी और कंक्रीट के मकान बनाएगी जिनके पास अपना घर नहीं है. इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए सरकार जमीन अधिग्रहित कर अपार्टमेंट (बहुमंजिला इमारतें) बनाएगी, जिन्हें 'अम्मा इल्लम योजना' के तहत मुफ्त प्रदान किया जाएगा. साथ ही, जब एक ही परिवार में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति शादी करके अलग घर बसाते हैं, तो सरकार उनके लिए भी भूमि अधिग्रहित कर पक्के मकान बनाकर देगी.
  • 150 दिन का रोजगारः केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 100 दिनों की रोजगार योजना को बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की इस योजना को (तमिलनाडु में) बढ़ाकर 150 दिनों की रोजगार योजना किया जाएगा.
  • अम्मा दोपहिया वाहन योजनाः एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने घोषणा की, "5 लाख महिलाओं को 25,000 रुपये की सब्सिडी के साथ 'अम्मा दोपहिया वाहन' (Amma two-wheelers) प्रदान किए जाएंगे.

कब है चुनाव

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए आगामी चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने की संभावना है. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 118 सीटों की आवश्यकता होगी. चुनाव आयोग ने 2026 के इन चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

