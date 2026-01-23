ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा आज से, तमिलनाडु में रैली को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली: इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 होने वाले हैं. इसको लेकर राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं. इसी सिलसिले में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) भी जोरशोर से तैयारियों में जुट गया है. वहीं, दक्षिण भारत राज्यों में एनडीए की सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी भी रैली करने जा रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज शुक्रवार को तमिलनाडु के दौरे पर हैं.

यहां के मदुरंतकम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक हाई-प्रोफाइल रैली होने जा रही है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर इसे बहुत अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी की यह रैली चेन्नई-तिंडीवनम हाईवे पर होगी. यह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए (NDA) की पहली बड़ी पब्लिक रैली है और इसमें पूरे राज्य से बड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है. इस रैली में एनडीए के घटक दलों, जिनमें ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, भारतीय जनता पार्टी, पट्टाली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम शामिल होंगे.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता नैनार नागेंथ्रन ने इस संबंध में जानकारी दी कि शुक्रवार 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरंतकम से चुनावी अभियान शुरू करेंगे. वह तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके (DMK) सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे. उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सभी दलों के नेता मंच पर मौजूद रहेंगे. नागेंथ्रन ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के बीच चुनावी वादों की 'कॉपी' के आरोपों पर चल रही बहस का भी जवाब दिया.

एआईएडीएमके (AIADMK) के घोषणापत्र के प्रस्तावों का बचाव करते हुए, उन्होंने बताया कि पार्टी नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने पिछले चुनाव में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये महीने की मदद का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ इसलिए कॉपी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसी ही एक स्कीम मौजूद है और कहा कि 'लोगों के मन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है.'