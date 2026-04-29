चुनाव में जीत के लिए 'शत्रु संहार यज्ञ' के बाद शिरडी पहुंचे TVK चीफ विजय, साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन
टीवीके प्रमुख विजय ने शिरडी में सादे कपड़े पहने मंदिर के अंदर समय बिताया और वहां मौजूद भक्तों का अभिवादन किया.
Published : April 29, 2026 at 6:05 PM IST
शिरडी: तमिलनाडु के थूथुकोडी के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में 'शत्रु संहार यज्ञ' करने के एक दिन बाद, एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय (जोसेफ विजय चंद्रशेखर) बुधवार को महाराष्ट्र के शिरडी गए और साईं बाबा के मंदिर में पूजा-अर्चना की.
टीवीके प्रमुख विजय ने इस दौरान सादे कपड़े पहने मंदिर के अंदर समय बिताया और वहां मौजूद भक्तों का अभिवादन किया. इस दौरान मशहूर एक्टर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट और मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में फैंस जमा हो गए. उनके दौरे के दौरान भारी भीड़ थी, और जब वह एयरपोर्ट से मंदिर जा रहे थे तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी.
#WATCH | Ahilyanagar, Maharashtra: TVK chief Vijay offers prayers at Shirdi Sai Baba temple.— ANI (@ANI) April 29, 2026
(Visual source: Sai Baba Institute Pro) https://t.co/g2C55Ktr66 pic.twitter.com/hQPVBwBapY
2 फरवरी, 2024 को तमिलगा वेत्री कझगम की स्थापना करने के बाद, विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा. उन्होंने राज्य के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है.
वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद, विजय भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अलग-अलग धार्मिक जगहों पर जा रहे हैं. विजय ने द्वारकामाई में पूजा किया और साईं बाबा के दर्शन किए. साईं बाबा के दर्शन के बाद, साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गाडिलकर ने विजय को शॉल और साईं बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया.
विजय साईं बाबा के गुरुस्थान और मंदिर परिसर में बने ध्यान कक्ष भी गए, जहां उन्होंने कुछ समय मेडिटेशन (ध्यान) में बिताया. जब उन्हें पता चला कि विजय साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने वाले हैं, तो मंदिर परिसर में फैंस की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई. जैसे ही विजय मंदिर पहुंचे, फैंस ने "विजय अन्ना! विजय अन्ना!" के नारे लगाए. आज सुबह, विजय एक प्राइवेट जेट से चेन्नई एयरपोर्ट से शिरडी एयरपोर्ट पहुंचे. अपने दर्शन पूरे करने के बाद, वह चेन्नई के लिए रवाना हो गए.
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