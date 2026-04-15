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तमिलनाडु: टीवीके नेता विजय के प्रचार अभियान में अफरातफरी से उम्मीदवार सहित 30 लोग घायल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर टीवीके नेता विजय के प्रचार अभियान के दौरान लोगों की भारी भीड़ में अफरातफरी से कई लोग घायल हो गए.

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तमिलनाडु में टीवीके नेता विजय के प्रचार अभियान में अफरातफरी से उम्मीदवार सहित 30 लोग घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 2:34 PM IST

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तिरुपुर: कोयंबटूर और तिरुपुर जिलों में विजय द्वारा आयोजित रोड शो और प्रचार रैलियों के दौरान अफरातफरी में एक उम्मीदवार सहित 30 से अधिक लोग बेहोश हो गए. टीवीके अध्यक्ष विजय तिरुपुर जिले में चुनाव प्रचार के लिए कल दोपहर 2:00 बजे चेन्नई से चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचे. इसके बाद, वह एक अभियान वैन में तिरुपुर के लिए रवाना हुए.

जबकि 1,000 से अधिक टीवीके कैडर कोयंबटूर हवाई अड्डे पर एकत्र हुए थे, विजय का स्वागत करने के लिए हजारों लोग चिन्नयमपालयम और नीलांबुर जैसे स्थानों पर मार्ग में कतार में खड़े थे. इसके अलावा, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने दोपहिया वाहनों पर विजय को ले जा रहे वाहन का पीछा किया.

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तमिलनाडु में टीवीके नेता विजय के प्रचार अभियान में अफरातफरी से उम्मीदवार सहित 30 लोग घायल (ETV Bharat)

इस बीच कनियूर टोल प्लाजा के पास सुलूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे टीवीके उम्मीदवार सुकुमारन 1,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 11:00 बजे से विजय का इंतजार कर रहे थे. जब विजय स्थान पर पहुंचे तो कैडर उनकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े. इस बीच अफरातफरी में फंसकर उम्मीदवार सुकुमारन बेहोश हो गए.

इसके बाद पार्टी के सदस्यों ने उन्हें सभाला. उनके चेहरे पर पानी छिड़का और जिससे उन्हें होश आया. इसके अलावा भीड़ की भीड़ के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने सुधामणि नामक एक महिला से पांच सोने की चेन छीन ली जो घटनास्थल पर मौजूद थी.

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तमिलनाडु में टीवीके नेता विजय के प्रचार अभियान में भारी भीड़ (ETV Bharat)

इसके बाद अविनाशी इलाके का दौरा करने आए टीवीके नेता विजय की एक झलक पाने के लिए चिलचिलाती गर्मी में कई घंटों तक इंतजार करने के बाद नौ लोग बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया. इसके अलावा, पुलिस ने भीड़ के बीच लापता हुए तीन बच्चों को बचाया और उन्हें उनके माता-पिता को सौंप दिया. इसके बाद, विजय ने तिरुपुर के पेरुमानल्लूर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

हालाँकि पहले यह घोषणा की गई थी कि विजय कल शाम लगभग 4:00 बजे पेरुमानल्लूर में एक अभियान रैली करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक दोपहर 12:00 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होने लगे. क्षेत्र में लगभग 20,000 लोग एकत्र थे, चिलचिलाती गर्मी और अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण 20 से अधिक व्यक्ति बेहोश हो गए. पुलिस और स्वयंसेवी दस्ते के सदस्यों ने तुरंत प्रभावित व्यक्तियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया.

जबकि विजय का एक रोड शो तिरुपुर रोड पर होने वाला था, बाद में उस विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ घनत्व के कारण इसे रद्द कर दिया गया. इस बीच जब विजय अपना भाषण दे रहे थे, पुलिस और स्वयंसेवी दस्ते को उन समर्थकों को नियंत्रित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो उनकी करीब से झलक पाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे.

इसके अलावा जब उपस्थित लोग विजय को देखने की कोशिश में पेड़ों पर चढ़ गए और छतों पर अनिश्चित रूप से खड़े हो गए तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर होने के लिए बार-बार निर्देश जारी किए. नतीजतन, टीवीके अभियान रैली के कारण पेरुमानल्लूर में गंभीर यातायात जाम हो गया, जो कल दोपहर से लेकर रात तक बना रहा.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय ने चेन्नई कैंपेन किया कैंसिल, बताई यह वजह

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