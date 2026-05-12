ETV Bharat / bharat

AIADMK ने जनता का फैसला स्वीकार किया, TVK को दिया समर्थन: सी.वी. शनमुगम

तमिलाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले विजयी को बड़ी सफलता मिली है. एआईएडीएमके के शनमुगम ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है.

AIADMK SHANMUGAM SUPPORT TVK
तमिलनाडु में AIADMK के षणमुगम गुट ने विजय की TVK को समर्थन देने का ऐलान किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 10:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़ा हलचल है. हालांकि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के लिए ये अच्छी खबर है. टीवीके प्रमुख विजय के शपथ ग्रहण के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है.

एआईएडीएमके के सीनियर लीडर सी.वी. शनमुगम ने ऐलान किया है कि पार्टी 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में लोगों के मैंडेट को मानते हुए तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) को सपोर्ट करेगी. 2026 के असेंबली इलेक्शन में एआईएडीएमके तीसरे नंबर पर आ गई थी. 234 में से 169 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी सिर्फ 47 सीटें ही जीत पाई.

पूर्व मंत्री डी. जयकुमार समेत कई सीनियर नेताओं की चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई थी. पार्टी को 2021 के असेंबली इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी हार का सामना करना पड़ा था, जहां वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. इन झटकों के बाद एआईएडीएमके के सीनियर नेताओं ने कथित तौर पर लगातार हार के लिए पार्टी जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी को ज़िम्मेदार ठहराया.

ऐसी भी खबरें थीं कि पार्टी अंदर ही अंदर बंट गई है. इस पृष्ठभूमि में आयोजन सचिव सी.वी. शनमुगम के नेतृत्व में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने आज (12 मई) चेन्नई के एमआरसी नगर में मीडिया से मुलाकात की. रिपोर्टरों को संबोधित करते हुए सी.वी. शनमुगम ने कहा, ' एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है.

हम इस फैसले को पूरी तरह से मानते हैं. चुनाव में हार के बाद एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कुछ प्रस्ताव रखे, जिससे हम चौंक गए. उन्होंने कहा कि डीएमके उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देने को तैयार है. यह हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था.

हमने इस कदम का विरोध किया. हालांकि, उन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया. एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके के विरोध में हुई थी, और हमने पिछले 53 सालों से उसी विचारधारा को बनाए रखा है. अगर एआईएडीएमके, डीएमके के साथ मिल जाती है, तो पार्टी खुद ही खत्म हो जाएगी. अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां एआईएडीएमके को बचाना और फिर से खड़ा करना होगा.

इसके बाद, एआईएडीएमके के ज़्यादातर विधायक मिले और एडप्पादी पलानीस्वामी के स्टैंड का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया. लोगों ने टीवीके नेता विजय को वोट दिया है. लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए हमने टीवीके नेता विजय को समर्थन देने का फैसला किया है.

हमने यह भी अनुरोध किया है कि पार्टी की जनरल काउंसिल बुलाई जाए ताकि कारणों की पूरी तरह से जांच की जा सके. पार्टी की लगातार हार के पीछे की वजहों को समझना और पार्टी को अगले लेवल पर ले जाना है. हमें विश्वास है कि जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी जल्द ही जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे.

सभी नेताओं को एक साथ आना चाहिए, हार के कारणों का एनालिसिस करना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से बनाने के लिए फैसले लेने चाहिए. एआईएडीएमके अब किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है. पार्टी को अब एक नई दिशा लेनी चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए.'

उन्होंने आगे पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता, पूर्व मंत्री सी. विजयभास्कर को पार्टी व्हिप,विधायक हरि को विधानसभा में डिप्टी लीडर और पूर्व मंत्री कामराज को सेक्रेटरी बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के बारे में एक ऑफिशियल लेटर प्रोटेम स्पीकर को सौंप दिया गया है.

शनमुगम, पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि ने कहा, 'ऐसा प्रोपेगैंडा किया जा रहा है कि हम एआईएडीएमके को दो धड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है. यह पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर ने बनाई थी. लगातार हार ने पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इन मामलों पर आज अच्छी चर्चा होगी. हमें विश्वास है कि जनरल सेक्रेटरी सही फैसला लेंगे.'

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने त्रिची पूर्व सीट छोड़ी, पेरम्बूर से विधायक बने रहेंगे

TAGGED:

AIADMK SHANMUGAM FACTION
ANNOUNCES SUPPORT VIJAY TVK
तमिलनाडु टीवीके विजय
तमिलनाडु राजनीति
AIADMK SHANMUGAM SUPPORT TVK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.