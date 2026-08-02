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हाईवे पर पौधों को पानी दे रहे टैंकर से टकराई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 की मौत

कोयंबटूर (तमिलनाडु): हाइवे पर पौधों को पानी दे रहे एक टैंकर से बेकाबू कार के टकराने के कारण भीषण हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई. सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की घटना से इलाके में गहरा शोक फैल गया.

कोयंबटूर जिले के मदुक्करई निवासी कनागराज अपनी पत्नी पूर्णिमा और बेटियों अमृथा व आरती के साथ कार से उदुमलईपेट्टई गए थे. कार में ड्राइवर भी था. वहां से लौटते समय, जब वे पोलाची राष्ट्रीय राजमार्ग पर नल्लमपल्ली के पास पहुंचे, तो उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई. कार सीधे डिवाइडर के बीच लगे पौधों पर पानी छिड़क रहे वाटर टैंकर से जा टकराई.

हादसे में कनागराज, उनकी पत्नी पूर्णिमा और बेटियों अमृथा व आरती और की मौत हो गई. दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही कोमन्गलम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने कार में सवार पांचों लोगों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से पोलाची सरकारी अस्पताल भेज दिया.