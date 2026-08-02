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हाईवे पर पौधों को पानी दे रहे टैंकर से टकराई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 की मौत

पोलाची राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेकाबू कार डिवाइडर के वाटर ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार पर सवार सभी लोगों की मौत हो गयी.

tamilnadu Accident family
दुर्घटनाग्रस्त कार और मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 5:39 PM IST

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कोयंबटूर (तमिलनाडु): हाइवे पर पौधों को पानी दे रहे एक टैंकर से बेकाबू कार के टकराने के कारण भीषण हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई. सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत की घटना से इलाके में गहरा शोक फैल गया.

कोयंबटूर जिले के मदुक्करई निवासी कनागराज अपनी पत्नी पूर्णिमा और बेटियों अमृथा व आरती के साथ कार से उदुमलईपेट्टई गए थे. कार में ड्राइवर भी था. वहां से लौटते समय, जब वे पोलाची राष्ट्रीय राजमार्ग पर नल्लमपल्ली के पास पहुंचे, तो उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई. कार सीधे डिवाइडर के बीच लगे पौधों पर पानी छिड़क रहे वाटर टैंकर से जा टकराई.

हादसे में कनागराज, उनकी पत्नी पूर्णिमा और बेटियों अमृथा व आरती और की मौत हो गई. दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही कोमन्गलम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने कार में सवार पांचों लोगों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से पोलाची सरकारी अस्पताल भेज दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त कार को रास्ते से हटाकर ट्रैफिक जाम खुलवाया. पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. हादसे की जांच की जा रही है. साथ ही, यह पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है कि कार कौन चला रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक परिवार के सदस्य मदुक्करई और कुरुपमपालयम के रहने वाले थे.

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