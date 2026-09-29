तमिलनाडु में यूट्यूबर को 3 साल की जेल, महिला एंकर उत्पीड़न मामले में चेन्नई कोर्ट का बड़ा फैसला
यह कानूनी विवाद साल 2013 का है. पूर्व न्यूज एंकर और वर्तमान वकील महालक्ष्मी ने सवुक्कू शंकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
Published : September 29, 2026 at 10:36 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के चर्चित यूट्यूबर सवुक्कू शंकर (Savukku Shankar) को चेन्नई की एक अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. एक महिला न्यूज एंकर के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां करने और उन्हें डराने-धमकाने के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने शंकर को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला?
यह कानूनी विवाद साल 2013 का है. पूर्व न्यूज एंकर और वर्तमान वकील महालक्ष्मी ने सवुक्कू शंकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में महालक्ष्मी ने आरोप लगाया था कि सवुक्कू शंकर ने अपनी वेबसाइट 'सवुक्कू' पर उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और मानहानिकारक बातें लिखी थीं. इस पोस्ट के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और छवि खराब करने की कोशिश की गई थी.
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महालक्ष्मी के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि सवुक्कू शंकर ने सोची-समझी साजिश के तहत महिला पत्रकार को बदनाम किया और उन्हें धमकियां दीं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. दूसरी तरफ, सवुक्कू शंकर के वकीलों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह से झूठा करार दिया था.
महिला उत्पीड़न कानून के तहत दोषी करार
दोनों पक्षों की लंबी बहस और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद, चेन्नई की एगमोर मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट की जज शिवशक्ति ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाया. अदालत ने सवुक्कू शंकर को महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम (Prevention of Harassment of Women Act) के तहत गंभीर रूप से दोषी पाया और उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई.
ऊपरी अदालत में अपील के लिए मिला समय
सजा का ऐलान होने के तुरंत बाद सवुक्कू शंकर के कानूनी दल ने अदालत से एक विशेष अनुरोध किया. उन्होंने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए समय देने की मांग की. जज शिवशक्ति ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सवुक्कू शंकर को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है. तब तक के लिए उनकी सजा के अमल पर अस्थाई राहत दी गई है.
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