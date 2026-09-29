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तमिलनाडु में यूट्यूबर को 3 साल की जेल, महिला एंकर उत्पीड़न मामले में चेन्नई कोर्ट का बड़ा फैसला

यूट्यूबर सवुक्कू शंकर. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के चर्चित यूट्यूबर सवुक्कू शंकर (Savukku Shankar) को चेन्नई की एक अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. एक महिला न्यूज एंकर के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां करने और उन्हें डराने-धमकाने के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने शंकर को दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई है.