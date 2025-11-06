बेंगलुरु के स्कूलों और कॉलेजों में बम की धमकी भरे संदेश भेजने वाली युवती गिरफ्तार, प्रेमी से बदला लेने की वारदात
पुलिस ने बताया कि युवती पर बेंगलुरु में सात और दूसरे राज्यों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं.
Published : November 6, 2025 at 7:41 PM IST
बेंगलुरु: शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बम की धमकी भरे फर्जी संदेश भेजने के मामले में एक अंतरराज्यीय आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर संभाग साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी रेने जोशील्डा (30) को बॉडी वारंट के जरिए हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई. इस पर उसने अपराध कबूल कर लिया. युवती तमिलनाडु की रहने वाली है और उसने इलेक्ट्रिकल में बीई की पढ़ाई की है और एक निजी कंपनी में काम करती थी.
40 से अधिक मामले दर्ज: बेंगलुरु शहर में उसके खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, और गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं. उसे कुछ महीने पहले अहमदाबाद पुलिस ने बम की फर्जी खबर के सिलसिले में गिरफ़्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
इस बीच, शहर पुलिस ने बताया कि उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल कर लिया, क्योंकि शहर पुलिस की तकनीकी जांच में आरोपी की भूमिका पाई गई थी. 14 जून को, कलासीपल्या पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक निजी स्कूल को बम की धमकी वाला ईमेल मिला था. इसी तरह, शहर के विभिन्न स्कूलों को भी अलग-अलग दिनों में बम की झूठी सूचनाएं मिलीं.
शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने फर्जी बम संदेश के सिलसिलेवार मामलों का पता लगाने के लिए मामला उत्तर संभाग साइबर थाने को सौंप दिया था. एसीपी पवन और इंस्पेक्टर मंजू के नेतृत्व में एक टीम ने तकनीकी जांच की और युवती का पता लगाया.
पेशे से रोबोटिक इंजीनियर: युवती पेशे से रोबोटिक इंजीनियर है और तकनीकी पृष्ठभूमि से जुड़ी है. वह वीपीएन के ज़रिए लॉग इन करती थी और गेट कोड ऐप के ज़रिए वर्चुअल मोबाइल नंबर हासिल करती थी. पुलिस के अनुसार, युवती करीब 6 से 7 व्हाट्सएप अकाउंट का प्रबंधन कर रही थी और कर्नाटक समेत देश के 11 अन्य राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में बम संबंधी फर्जी संदेश भेजती थी.
प्रेमी से बदला लेने की कोशिश: युवती बेंगलुरु के एक युवक से प्यार करती थी. लेकिन उसने उसके प्यार के लिए ना कह दिया था. इसके बाद पिछले साल फरवरी में उसके प्रेमी ने किसी और से शादी कर ली.
इससे नाखुश होकर युवती ने अपने प्रेमी की छवि खराब करने की योजना बनाई. उसने अपने प्रेमी के नाम से एक ईमेल अकाउंट बनाया और पूरे देश में बम होने का फर्जी संदेश भेजा. पुलिस ने बताया कि उसने बम का संदेश भेजकर कहा था कि वह गुजरात के नरेंद्र मोदी मैदान और एयर इंडिया विमान हादसे की तरह एक स्कूल को उड़ा देगी.
शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "सीरियल बम की अफवाह वाले संदेशों के संबंध में पश्चिम डिवीजन के अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था."
उन्होंने कहा, "उत्तरी संभाग के डीसीपी नेमागौड़ा की टीम ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पता चला है कि यह कृत्य उसने निजी कारणों से किया गया था. साथ ही वह वर्तमान में बेंगलुरु शहर में दर्ज 7 मामलों में शामिल है. इसके अलावा वह देश भर में 40 से अधिक मामलों में शामिल है, और जांच जारी है."
