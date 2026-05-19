2500 करोड़ के लिए भाषा नीति से समझौता नहीं! तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का एलान
मंत्री राजमोहन ने कहा, "पिछले दो सालों से हमें केंद्र सरकार से पढ़ाई के लिए फंडिंग नहीं मिली है."
Published : May 19, 2026 at 6:52 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु की नवगठित तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार ने साफ कर दिया है कि वह राज्य की दशकों पुरानी 'दो-भाषा की नीति' (Two-Language Policy) को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे केंद्र सरकार से मिलने वाले भारी-भरकम फंड का ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े. मंगलवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा कि भाषा नीति में किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है.
फंड की परवाह नहीं
कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं ने जब मंत्री राजमोहन से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार से ₹2,500 करोड़ का फंड हासिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार 'पीएम-श्री' (PM-SHRI) योजना को स्वीकार करेगी और भाषा के मोर्चे पर कोई बीच का रास्ता निकालेगी? इस पर मंत्री ने दोटूक जवाब दिया.
मंत्री राजमोहन ने कहा, "हमें पिछले दो वर्षों से इस संबंध में कोई फंड नहीं मिला है. केंद्र का यह रवैया हर लिहाज से अस्वीकार्य है, लेकिन हम सिर्फ फंड के लिए किसी भी तरह के अप्रत्यक्ष दबाव के आगे नहीं झुकेंगे. 'दो-भाषा की नीति' हमारी सरकार का एक घोषित और अडिग सिद्धांत है. इस नीति पर किसी भी तरह के समझौते की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है. अपनी मूल नीति से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता."
महिलाओं, बच्चों और सरकारी स्कूलों पर फोकस
शिक्षा मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि टीवीके सरकार हमेशा महिलाओं के अधिकारों और अपनी मिट्टी के अधिकारों को सर्वोपरि रखेगी. इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का कल्याण हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है.
सरकार ने स्कूलों में पीने के पानी और शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए विशेष बजट आवंटित करने की योजना बनाई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्रों को केंद्र में रखकर तैयार की गई नीतियों से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी.
नया पाठ्यक्रम की शुरुआत
तमिलनाडु में कक्षा 1 से 3 के लिए एक नया छात्र-केंद्रित पाठ्यक्रम (New Curriculum) तैयार किया गया है. मंगलवार को चेन्नई के सचिवालय में मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का मुख्य फोकस इस नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के तरीकों पर था. इस कार्यक्रम के दौरान, स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कक्षा 1 से 3 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई नौ पाठ्यपुस्तकों का विमोचन भी किया.
इसके बाद, नई पाठ्यपुस्तकों से जुड़ा एक परिचयात्मक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तर के 114 मास्टर ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया. इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने कहा- "कक्षा 1 से 3 की नई पाठ्यपुस्तकों के लिए एक ड्राफ्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया गया है. इसके बाद, रिसोर्स पर्सन्स (विशेषज्ञों) ने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया. नए पाठ्यक्रम पर इस प्रशिक्षण को पूरा करने वाले शिक्षक अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरे तमिलनाडु का दौरा करेंगे.
10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्टः मंत्री राजमोहन ने यह भी बताया कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम कल (बुधवार) सुबह चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में घोषित किए जाएंगे.
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