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ओमान से आकर NRI ने की वोटिंग, एक वोट से जीता TVK उम्मीदवार, मंत्री को हराया

डीएमके के मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन ( Etv Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे. विजय की पार्टी TVK की आंधी में जहां सत्तारूढ़ डीएमके की हवा निकल गई, वहीं DMK उम्मीदवार और मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन सिर्फ एक वोट से तिरुप्पत्तूर सीट से चुनाव हार गए. TVK उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति आर. ने शिवगंगा जिले की इस सीट से जीत दर्ज की. इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ओमान में काम करने वाले NRI मणिकंदन शिवनाथम वोट करने के लिए तमिलनाडु आए और इस सीट पर मतदान किया. तिरुप्पत्तूर में TVK की जीत के बाद मणिकंदन ने अपनी खुशी का इजहार किया कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ. उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने खास तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 3,000 किमी से ज्यादा का सफर किया. TVK ने सिर्फ एक वोट से तिरुप्पत्तूर सीट जीती. मुझे गर्व है कि मैंने थलपति को वोट देने के लिए मस्कट (ओमान की राजधानी) से भारत तक का सफर किया. तिरुप्पत्तूर सीट के नतीजे (ECI) अपनी जीत पर सीनिवास सेतुपति ने कहा, "मेरी सफलता सिर्फ और सिर्फ विजय की वजह से है. यह दिखाता है कि हर एक वोट कितना जरूरी है." बता दें, सोमवार को मतगणना के आखिरी राउंड में, डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से TVK उम्मीदवार से 30 वोटों से आगे थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आखिरी राउंड में पासा पलट गया, और पेरियाकरुप्पन सिर्फ एक वोट से हार गए. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के सीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट मिले. दूसरी ओर, बीजेपी उम्मीदवार केसी तिरुमारन 29,054 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.