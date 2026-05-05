ओमान से आकर NRI ने की वोटिंग, एक वोट से जीता TVK उम्मीदवार, मंत्री को हराया
तमिलनाडु कीतिरुप्पत्तूर सीट से TVK उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति ने एक वोट से जीत दर्ज की और डीएमके के मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन को हराया.
Published : May 5, 2026 at 4:06 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे. विजय की पार्टी TVK की आंधी में जहां सत्तारूढ़ डीएमके की हवा निकल गई, वहीं DMK उम्मीदवार और मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन सिर्फ एक वोट से तिरुप्पत्तूर सीट से चुनाव हार गए. TVK उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति आर. ने शिवगंगा जिले की इस सीट से जीत दर्ज की.
इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ओमान में काम करने वाले NRI मणिकंदन शिवनाथम वोट करने के लिए तमिलनाडु आए और इस सीट पर मतदान किया. तिरुप्पत्तूर में TVK की जीत के बाद मणिकंदन ने अपनी खुशी का इजहार किया कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ. उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने खास तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 3,000 किमी से ज्यादा का सफर किया. TVK ने सिर्फ एक वोट से तिरुप्पत्तूर सीट जीती. मुझे गर्व है कि मैंने थलपति को वोट देने के लिए मस्कट (ओमान की राजधानी) से भारत तक का सफर किया.
अपनी जीत पर सीनिवास सेतुपति ने कहा, "मेरी सफलता सिर्फ और सिर्फ विजय की वजह से है. यह दिखाता है कि हर एक वोट कितना जरूरी है."
बता दें, सोमवार को मतगणना के आखिरी राउंड में, डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से TVK उम्मीदवार से 30 वोटों से आगे थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आखिरी राउंड में पासा पलट गया, और पेरियाकरुप्पन सिर्फ एक वोट से हार गए. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के सीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट मिले. दूसरी ओर, बीजेपी उम्मीदवार केसी तिरुमारन 29,054 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
#WATCH | Chennai | TVK's Seenivasa Sethupathy defeated DMK candidate KR Periyakaruppan by one vote in the Tiruppattur seat— ANI (@ANI) May 5, 2026
TVK's Seenivasa Sethupathy says, " my success is all because of vijay. it shows how important every single vote is" pic.twitter.com/dEcNXdLFUd
तिरुप्पत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की वोटों की गिनती के दौरान पेरियाकरुप्पन और सेतुपति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लगभग हर राउंड में दोनों के बीच बहुत कम अंतर था. EVM की गिनती के आधार पर TVK उम्मीदवार 200 वोटों से आगे थे, लेकिन बाद में पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान मंत्री पेरियाकरुप्पन ने 200 वोटों से बढ़त बना ली. आखिरी राउंड की गिनती से पता चला कि TVK उम्मीदवार सेतुपति ने मंत्री पेरियाकरुप्पन को सिर्फ एक वोट से हराया.
नतीजों को मानने से इनकार करते हुए, DMK कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों और पुलिस वालों के साथ तीखी बहस की और दोबारा मतगणना की मांग की. हालांकि, अधिकारियों ने दोबारा मतगणना की मांग को खारिज कर दिया और गुस्साई भीड़ को शांत कराया, और फिर अमान्य वोटों का सत्यापन शुरू किया. अंत में टीवीके उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया.
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में, अभिनेता विजय की TVK पार्टी 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) को 59 सीटें मिलीं, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (AIADMK) को 47 सीटें मिलीं. कांग्रेस सिर्फ पांच सीटें जी सकी.
TVK के नेता विजय ने दो सीटों पर चुना लड़ा और दोनों सीटों- पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली (ईस्ट) पर जबरदस्त जीत हासिल की. उन्होंने क्रमशः 53,715 वोट और 27,416 मतों के अंतर से जीत हासिल की.
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