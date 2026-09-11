ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरी, तीन की मौत, 11 घायल

वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की जांच पर बल दिया.

Tragedy in Vellore
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वेल्लोर: तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश की सीमा के पास एक गांव में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार काटपाडी के पास एक चर्च के निर्माण कार्य के दौरान मचान गिरने से पिता और पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई. तमिलनाडु-आंध्र सीमा के पास वेल्लोर जिले में मंथीकृष्णपुरम गाँव में हादसा हुआ. गाँव में एक नए चर्च का निर्माण कार्य प्रगति पर है. कथित तौर पर 30 से अधिक श्रमिक चर्च की छत के लिए कंक्रीट बिछाने के काम में लगे हुए थे. कल (10 सितंबर), जब छत का काम हमेशा की तरह चल रहा था, अचानक मचान गिर गया.

नतीजतन कंक्रीट मिश्रण और निर्माण सामग्री श्रमिकों पर गिर गई, जिससे कई मलबे में फंस गए. यह देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. वेल्लोर, काटपाडी और चित्तूर के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया और चार को वेल्लोर सरकारी अस्पताल और तीन को इलाज के लिए सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया.

पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत

हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान इमैनुएल, सैमुअल और जॉन के रूप में हुई है. जॉन और इमैनुएल दोनों बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले थे. जांच में पता चला कि जॉन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आया था और इमैनुएल उसका बेटा था. यह भी कहा जा रहा है कि सैमुअल एक कर्मचारी था.

घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है. मलबे में फंसे किसी भी व्यक्ति का पता लगाने और उसे बचाने के लिए अरक्कोणम से 38 नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) के जवानों को बुलाया गया. दो स्निफर डॉग्स को भी बुलाया गया. वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीला एलेक्स ने मौके पर जाकर जांच की. उनके साथ सीनियर पुलिस अधिकारी और काटपाडी विधायक सुधाकर भी थे जिन्होंने मौके का इंस्पेक्शन किया.

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बयान

रिपोर्टर्स से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीला एलेक्स ने कहा, 'अब तक कई लोगों को बचाया गया है. मरने वालों और घायलों की डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है. हादसे की वजह जानने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी. क्या चर्च बनाने के लिए सही और पूरी परमिशन ली गई थी? इसकी भी जांच की जाएगी.

पुलिस को भी मामले की जांच करने का ऑर्डर दिया गया है. मरने वालों और घायलों के परिवारों को सही मदद देने के लिए कदम उठाए जाएंगे. इस बीच, जब तक मलबा पूरी तरह से नहीं निकल जाता, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा,' उन्होंने कहा. इलाके में एक नए चर्च के बनने के दौरान हुए हादसे में एक पिता और बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- अवैध संबंध में बाधा बन रहे अपने ही दो बेटों को मां ने कुएं में फेंक कर मार डाला! महिला और प्रेमी गिरफ्तार

TAGGED:

VELLORE TRAGEDY 3 DEAD
UNDER CONSTRUCTION CHURCH COLLAPSE
तमिलनाडु चर्च हादसा
निर्माणाधीन चर्च गिरा
TAMIL NADU CHURCH COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.