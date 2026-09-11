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तमिलनाडु के वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरी, तीन की मौत, 11 घायल

वेल्लोर: तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश की सीमा के पास एक गांव में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार काटपाडी के पास एक चर्च के निर्माण कार्य के दौरान मचान गिरने से पिता और पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई. तमिलनाडु-आंध्र सीमा के पास वेल्लोर जिले में मंथीकृष्णपुरम गाँव में हादसा हुआ. गाँव में एक नए चर्च का निर्माण कार्य प्रगति पर है. कथित तौर पर 30 से अधिक श्रमिक चर्च की छत के लिए कंक्रीट बिछाने के काम में लगे हुए थे. कल (10 सितंबर), जब छत का काम हमेशा की तरह चल रहा था, अचानक मचान गिर गया.

नतीजतन कंक्रीट मिश्रण और निर्माण सामग्री श्रमिकों पर गिर गई, जिससे कई मलबे में फंस गए. यह देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. वेल्लोर, काटपाडी और चित्तूर के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया और चार को वेल्लोर सरकारी अस्पताल और तीन को इलाज के लिए सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया.

पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत

हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान इमैनुएल, सैमुअल और जॉन के रूप में हुई है. जॉन और इमैनुएल दोनों बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले थे. जांच में पता चला कि जॉन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आया था और इमैनुएल उसका बेटा था. यह भी कहा जा रहा है कि सैमुअल एक कर्मचारी था.