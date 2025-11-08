ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने खर्चे पर कराया 17 स्टूडेंट को विमान का सफर

प्रिसिंपल ने अपने खर्चे से बच्चों को कराया प्लेन का सफर ( ETV Bharat )

तूतीकोरिन (तमिलनाडु) : सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पूर्व छात्रों समेत 17 छात्रों को अपने खर्चे पर विमान से चेन्नई तक का सफर कराया. थूथुकुडी के पास नाजरेथ में एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय चल रहा है. वहीं थूथुकुडी के पास पुदुक्कोट्टई क्षेत्र के नेल्सन पोनराज इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं. अच्छे शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित पोनराज इस स्कूल का डिजिटलीकरण कर रहे हैं. स्कूल में गरीब और जरूरतमंद छात्र पढ़ते हैं जिन्हें कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है. इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य पोनराज अपने खर्च पर विभिन्न नई इमारतों का निर्माण भी करा रहे हैं और छात्रों को शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं. इसी क्रम में वह अपने स्कूल के 11 छात्रों और पूर्व छात्रों, जिनमें से छह उनके स्कूल में पढ़ते थे, को विमान से चेन्नई ले गए ताकि उनकी हवाई जहाज से यात्रा करने की इच्छा पूरी हो सके. इससे पहले जिला कलेक्टर इलम भागवत ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को रवाना करने के कार्यक्रम में भाग लिया और विद्यार्थियों तथा प्रधानाध्यापक पोनराज को बधाई दी.