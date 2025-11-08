ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने खर्चे पर कराया 17 स्टूडेंट को विमान का सफर

तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसपल ने स्टूडेंट को प्लेन का सफर कराने के साथ ही चेन्नई का भ्रमण कराया.

The principal arranged for the children to travel by plane at his own expense.
प्रिसिंपल ने अपने खर्चे से बच्चों को कराया प्लेन का सफर (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
तूतीकोरिन (तमिलनाडु) : सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पूर्व छात्रों समेत 17 छात्रों को अपने खर्चे पर विमान से चेन्नई तक का सफर कराया. थूथुकुडी के पास नाजरेथ में एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय चल रहा है. वहीं थूथुकुडी के पास पुदुक्कोट्टई क्षेत्र के नेल्सन पोनराज इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं.

अच्छे शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित पोनराज इस स्कूल का डिजिटलीकरण कर रहे हैं. स्कूल में गरीब और जरूरतमंद छात्र पढ़ते हैं जिन्हें कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है.

इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य पोनराज अपने खर्च पर विभिन्न नई इमारतों का निर्माण भी करा रहे हैं और छात्रों को शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं. इसी क्रम में वह अपने स्कूल के 11 छात्रों और पूर्व छात्रों, जिनमें से छह उनके स्कूल में पढ़ते थे, को विमान से चेन्नई ले गए ताकि उनकी हवाई जहाज से यात्रा करने की इच्छा पूरी हो सके.

इससे पहले जिला कलेक्टर इलम भागवत ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को रवाना करने के कार्यक्रम में भाग लिया और विद्यार्थियों तथा प्रधानाध्यापक पोनराज को बधाई दी.

बाद में जिला कलेक्टर इलम भागवत ने छात्रों से बात करते हुए कहा, “विमान से यात्रा करना हर किसी का सपना होता है. मैंने खुद यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहली बार हवाई यात्रा की. मैं उस शिक्षक का आभारी हूं जिसने आपको यह अवसर दिया. भविष्य में ऐसे और भी आयोजन होने चाहिए.”

बाद में, वे सभी थूथुकुडी एयरपोर्ट से विमान द्वारा चेन्नई के लिए रवाना हुए. चेन्नई में, वे कोनेमारा पुस्तकालय, संग्रहालय, सचिवालय और नेताओं की समाधियों का दौरा करेंगे और मेट्रो से भी यात्रा करेंगे.

फिर वे मेट्रो द्वारा एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से मुथु नगर एक्सप्रेस द्वारा थूथुकुडी लौटते हैं. इसके लिए प्रधानाध्यापक नेल्सन पोनराज ने स्वयं लगभग 1.50 लाख रुपये खर्च किए हैं. गौरतलब है कि प्रधानाध्यापक नेल्सन पोनराज स्कूल के 20 विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों को विमान से चेन्नई ले गए और उन्हें स्कूल का भ्रमण कराया.

THOOTHUKUDI GOVT SCHOOL PRINCIPAL
TAMIL NADU THOOTHUKUDI
थूथुकुडी तमिलनाडु
THOOTHUKUDI GOVT SCHOOL

