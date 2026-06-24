सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर मुफ्त मिलेगी सोने की अंगूठी, सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, देखें पात्रता सूची
22 जून 2026 या उसके बाद पैदा हुए सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर अंगूठी दी जाएगी.
Published : June 24, 2026 at 3:03 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की नई सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है. इस योजना का नाम 'थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' है. इसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को सरकार की तरफ से एक ग्राम सोने की अंगूठी मुफ्त दी जाएगी. इस योजना को ठीक से चलाने और सोने की सुरक्षा की निगरानी के लिए सरकार ने एक खास प्रशासनिक टीम (स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का गठन किया है.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इस योजना की आधिकारिक शुरुआत 15 सितंबर को करेंगे. लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 जून 2026 या उसके बाद पैदा हुए सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा. वर्तमान बाजार के हिसाब से इस एक ग्राम की अंगूठी की कीमत लगभग 13,600 रुपये है. सरकार इस योजना पर हर साल 755.83 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
सरकार निभाएगी 'मामा' का फर्ज
तमिलनाडु की संस्कृति में यह परंपरा है कि जब भी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका सगा मामा (थाईमामन) उसे सोने का उपहार देता है. अब राज्य सरकार ने कहा है कि वह खुद राज्य के हर बच्चे के 'मामा' की भूमिका निभाएगी और इस रिश्ते को निभाते हुए बच्चे का स्वागत सोने की अंगूठी से करेगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी अस्पतालों में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा. आंकड़ों के अनुसार, राज्य के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी का खर्च मात्र 1,364 रुपये आता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यह 63,000 रुपये से ज्यादा है. ऐसे में यह योजना गरीब माताओं के लिए बड़ा सहारा बनेगी.
बिना भेदभाव सबको मिलेगा लाभ
इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है. चाहे लड़का पैदा हो या लड़की, दोनों को बराबर यह अंगूठी दी जाएगी. साथ ही, यह लाभ केवल पहले या दूसरे बच्चे तक सीमित नहीं है. परिवार में कितने भी बच्चे हों, सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात को यह उपहार मिलेगा.
कैसे मिलेगा फायदा और क्या है सुरक्षा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता का तमिलनाडु का निवासी होना जरूरी है. अस्पताल में भर्ती होते समय राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे. सोने की चोरी रोकने के लिए सरकार ने कड़ी सुरक्षा की है. अस्पतालों में मजबूत लॉकर बनाए गए हैं, जो दो अलग-अलग अधिकारियों की चाबियों से ही खुलेंगे. साथ ही, इन कमरों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय यह अंगूठी सीधे मां के हाथ में सौंपी जाएगी.
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