जूता फैक्ट्री में काम करने वाली महिला को 2.30 करोड़ का GST नोटिस, बैंक खाता भी हुआ फ्रीज
खाता सील होने से वह महिला सरकार की सहायता योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपये भी नहीं निकाल पा रही है.
Published : October 23, 2026 at 10:03 PM IST
तिरुपट्टूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुपट्टूर में एक बेहद गरीब परिवार पर आसमान टूट पड़ा है. जूता फैक्ट्री में महज 7,000 की मासिक सैलरी पाने वाली महिला को वाणिज्यिक कर विभाग ने 2.30 करोड़ का जीएसटी (GST) नोटिस थमा दिया है. मामला तब और गंभीर हो गया जब विभाग ने महिला का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया, जिससे वह सरकार की ओर से मिलने वाली 1,000 की महिला सहायता राशि तक नहीं निकाल पा रही है.
तिरुपट्टूर जिले के अंबूरा नगरपालिका के बेथलेहम इलाके के रहने वाले अब्दुल जबर एक स्थानीय चाय की दुकान पर काम करते हैं. उनकी पत्नी थिलसथ एक जूता-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं. चेन्नई के अंबत्तूर में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय से एक नोटिस मिलने के बाद यह परिवार हैरान रह गया. इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि थिलसथ अंबत्तूर में एक निजी कंपनी चलाती हैं और उन पर 2,38,72,328 रुपये का जीएसटी बकाया है.
इस बारे में थिलसथ के पति अब्दुल जबर ने कहा, "मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूं. मेरी पत्नी जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है. जब मेरी पत्नी अपनी 7,000 की मासिक सैलरी निकालने बैंक गई, तो उसे पता चला कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है. इतना ही नहीं, वह महिला अधिकार सहायता योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपये भी नहीं निकाल पाई."
अब्दुल ने कहा कि जब उसने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की, तो बताया कि ₹2.30 करोड़ के जीएसटी बकाया के कारण खाता फ्रीज किया गया है. अब्दुल ने कहा- "हमने तो कभी इतनी बड़ी रकम देखी तक नहीं है! हमारी इस बेहद खराब स्थिति में खाते का फ्रीज होना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है. हमने अंबूरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया."
उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा, "हम तिरुपट्टूर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय भी गए, लेकिन उन्होंने भी हमारी याचिका लेने से इनकार कर दिया और हमें इसके बजाय चेन्नई जाने को कहा. हमारे पास चेन्नई जाने तक के पैसे नहीं हैं; हम तो अपने दैनिक भोजन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. हम बहुत भारी मानसिक तनाव में हैं."
एक चाय की दुकान पर काम करने वाले की पत्नी को 2.30 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान करने का नोटिस मिलने से अंबूरा इलाके के निवासी और स्थानीय व्यवसायी गहरे आश्चर्य में हैं.
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