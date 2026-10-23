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जूता फैक्ट्री में काम करने वाली महिला को 2.30 करोड़ का GST नोटिस, बैंक खाता भी हुआ फ्रीज

जूता फैक्ट्री में काम करने वाली महिला को 2.30 करोड़ का GST नोटिस. ( ETV Bharat )

तिरुपट्टूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुपट्टूर में एक बेहद गरीब परिवार पर आसमान टूट पड़ा है. जूता फैक्ट्री में महज 7,000 की मासिक सैलरी पाने वाली महिला को वाणिज्यिक कर विभाग ने 2.30 करोड़ का जीएसटी (GST) नोटिस थमा दिया है. मामला तब और गंभीर हो गया जब विभाग ने महिला का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया, जिससे वह सरकार की ओर से मिलने वाली 1,000 की महिला सहायता राशि तक नहीं निकाल पा रही है.

तिरुपट्टूर जिले के अंबूरा नगरपालिका के बेथलेहम इलाके के रहने वाले अब्दुल जबर एक स्थानीय चाय की दुकान पर काम करते हैं. उनकी पत्नी थिलसथ एक जूता-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं. चेन्नई के अंबत्तूर में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय से एक नोटिस मिलने के बाद यह परिवार हैरान रह गया. इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि थिलसथ अंबत्तूर में एक निजी कंपनी चलाती हैं और उन पर 2,38,72,328 रुपये का जीएसटी बकाया है.