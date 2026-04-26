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Tamil Nadu: आवारा कुत्ते के हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक आवारा कुत्ते इंसानों और जानवरों पर हमले कर रहा है. ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर जिले में एक आवारा कुत्ते के सड़क पर चल रहे लोगों का लगातार पीछा करने और फिर उन्हें काटने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस कुत्ते के हमले की वजह से, 10 से ज्यादा लोगों को तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया गया है कि जिले के कदंबथुर यूनियन के इलाकों में – जिसमें तीन कॉलोनी शामिल हैं – एक आवारा कुत्ता लगातार सड़कों पर चल रहे लोगों का पीछा करता है और उन्हें काट लेता है. इससे कदंबथुर यूनियन के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कुत्ता बकरियों और मवेशियों पर भी हमला कर रहा है. लोगों ने शिकायत की है कि इस मामले में पंचायत प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. लोगों ने पंचायत प्रशासन से अपील की है कि वे कुत्ते को पकड़कर इलाके से दूर ले जाएं. साथ ही पशु चिकित्सकों से कुत्तों के काटने से घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करें. स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुत्ते के डर से, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं.