Tamil Nadu: आवारा कुत्ते के हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक आवारा कुत्ते की वजह से लोग डरे और सहमे हैं, जो इंसानों और जानवरों पर हमले कर रहा है.
Published : April 26, 2026 at 10:59 PM IST
तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तिरुवल्लूर जिले में एक आवारा कुत्ते के सड़क पर चल रहे लोगों का लगातार पीछा करने और फिर उन्हें काटने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस कुत्ते के हमले की वजह से, 10 से ज्यादा लोगों को तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
बताया गया है कि जिले के कदंबथुर यूनियन के इलाकों में – जिसमें तीन कॉलोनी शामिल हैं – एक आवारा कुत्ता लगातार सड़कों पर चल रहे लोगों का पीछा करता है और उन्हें काट लेता है. इससे कदंबथुर यूनियन के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कुत्ता बकरियों और मवेशियों पर भी हमला कर रहा है.
लोगों ने शिकायत की है कि इस मामले में पंचायत प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. लोगों ने पंचायत प्रशासन से अपील की है कि वे कुत्ते को पकड़कर इलाके से दूर ले जाएं. साथ ही पशु चिकित्सकों से कुत्तों के काटने से घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करें.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुत्ते के डर से, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं.
इसी बीच, कुत्ते की काटने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें एक आवारा कुत्ता एक घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति पर हमला कर देता है, और उसे काटकर घायल देता है.
बता दें, तमिलनाडु में, आवारा कुत्तों द्वारा आम लोगों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पालतू कुत्ते पागल हो गए हैं और अपने ही मालिकों को काट लिया है.
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, सेलम जैसे जिलों में, तमिलनाडु सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग – निगम और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर – आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों को फ्री रेबीज वैक्सीनेशन लगा रहा है. इसके लिए खास तौर पर स्पेशल कैंप भी लगाए गए हैं. फिर भी, कई इलाकों में, आवारा कुत्तों द्वारा लोगों और जानवरों को काटने की घटनाएं बार-बार होने वाली समस्या बन गई हैं. कुछ जिलों में, कुत्तों के काटने से लोगों की मौतें भी हुई हैं.
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