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तमिलनाडु: सड़क पर पटाखे फोड़ रहे युवकों ने कहासुनी के बाद SSI की पीट-पीटकर हत्या की

मृतक स्पेशल सब-इंस्पेक्टर सेंथिल कुमार ( ETV Bharat )

थेनी (तमिलनाडु): थेनी जिले में सड़क पर पटाखे फोड़ रहे लोगों के एक समूह ने एक स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सेंथिल कुमार (55) के रूप में हुई है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के ऑफिस में राइटर के पद पर तैनात थे.

रविवार 8 नवंबर को दिवाली के दिन, थेनी के समथर्मापुरम इलाके में कुछ युवक सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे. इस दौरान वह हमेशा की तरह काम से घर लौट रहे थे.