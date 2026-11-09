तमिलनाडु: सड़क पर पटाखे फोड़ रहे युवकों ने कहासुनी के बाद SSI की पीट-पीटकर हत्या की
तमिलनाडु के थेनी जिले में दिवाली के दिन हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना से हड़कंप मच गया. तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 9, 2026 at 3:15 PM IST
थेनी (तमिलनाडु): थेनी जिले में सड़क पर पटाखे फोड़ रहे लोगों के एक समूह ने एक स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सेंथिल कुमार (55) के रूप में हुई है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के ऑफिस में राइटर के पद पर तैनात थे.
रविवार 8 नवंबर को दिवाली के दिन, थेनी के समथर्मापुरम इलाके में कुछ युवक सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे. इस दौरान वह हमेशा की तरह काम से घर लौट रहे थे.
बताया गया है कि युवक शराब के नशे में थे और इलाके में लोगों को परेशान कर रहे थे. वहां से गुजर रहे SSI सेंथिल कुमार ने युवकों से सड़क से हटकर पटाखे फोड़ने को कहा. लेकिन, युवक सड़क पर पटाखे फोड़ते रहे.
इसके बाद, सेंथिल कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) में सड़क पर पटाखे फोड़ने की शिकायत दर्ज कराई. यह देखकर युवकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेंथिल पर हमला कर दिया. हमले में सेंथिल गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और अस्पताल ले गए. जांच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी.
मॉब लिंचिंग की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. थेनी पुलिस ने SSI सेंथिल कुमार की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
मुख्यमंत्री विजय ने SSI सेंथिल कुमार के परिवार को 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
मुख्यमंत्री विजय ने एक्स पोस्ट में SSI सेंथिल कुमार के परिवार और रिश्तेदारों के प्रति गहरी संवेदना जताई. उन्होंने लिखा, "यह तमिलनाडु पुलिस और उनके परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती."
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