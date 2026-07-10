ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: अंतिम संस्कार से लौट रहे परिवार की कार को टैंकर ने मारी टक्कर, 6 की मौत

तिरुप्पुर (तमिलनाडु): तिरुप्पुर जिले में ऊथुकुली के पास एक कार और डीजल टैंकर लॉरी के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. ये सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे.

सेलम के स्वामीनाथपुरम इलाके की रहने वाली हेमा, अपने पति मुगिलन, पिता ईश्वरन, मां थिरुमगल, दादी शिवकामी और बच्चों श्रीनिथु और कनिष के साथ पल्लडम इलाके में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थीं. अंतिम संस्कार के बाद, वे वापस लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार ऊथुकुली के पास कक्कापल्लम पहुंची, विजयमंगलम से ऊथुकुली की ओर तेज गति से आ रही एक डीजल टैंकर लॉरी ने सामने से टक्कर मार दी.

तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गये. इस भयानक हादसे में कार में सवार छह लोगों-मुगिलन, ईश्वरन, थिरुमगल, शिवकामी और बच्चे श्रीनिथु और कनिष की गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हेमा को गंभीर हालत में आस-पास के लोगों ने बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल भेजा. जहां से बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है.