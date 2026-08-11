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अंग प्रत्यारोपण को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक जागरूकता, तमिलनाडु नंबर वन

2024 में भी स्थिति लगभग समान थी. दिल्ली-एनसीआर में लगभग 2,500 किडनी प्रत्यारोपण हुए थे, इसके बाद तमिलनाडु में लगभग 1,800, महाराष्ट्र में लगभग 1,500, केरल में लगभग 1,200 और पश्चिम बंगाल में लगभग 1,000 प्रत्यारोपण हुए थे.शीर्ष चार स्थान लगभग स्थिर रहे, लेकिन नवीनतम एनओटीटीओ रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गुजरात 2025 में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर शीर्ष पांच में शामिल हो गया.

2024 में, असम, गोवा और उत्तराखंड में केवल एक-एक मृत दाता दर्ज किया गया था, जो मृत अंगदान में जारी क्षेत्रीय असमानता को रेखांकित करता है.गुर्दा प्रत्यारोपण जीवित दाता प्रत्यारोपण प्रणाली का सबसे बड़ा घटक बना रहा. 2025 में भी दिल्ली-एनसीआर 2,458 किडनी प्रत्यारोपणों के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा, इसके बाद तमिलनाडु 1,909, महाराष्ट्र 1,475, केरल 1,108 और गुजरात 1,099 प्रत्यारोपणों के साथ दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे.

इस प्रकार, तमिलनाडु में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में संख्या बढ़ी और गुजरात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. ये आंकड़े देश भर में मृत दाताओं के अंगदान के असमान वितरण को भी उजागर करते हैं.

2025 के आंकड़ों में भौगोलिक वितरण लगभग समान ही दिखता है, हालांकि अग्रणी राज्यों में कुछ बदलाव हुए हैं. भारत में 3,526 मृत दाताओं के अंग प्रत्यारोपण दर्ज किए गए, जिनमें तमिलनाडु 266 मृत दाताओं के साथ फिर से शीर्ष पर रहा, उसके बाद तेलंगाना 205, कर्नाटक 198, महाराष्ट्र 154 और गुजरात 152 के साथ रहे.

एनओटीटीओ की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, मृत दाता प्रत्यारोपण 2023 में 2,935 से बढ़कर 2024 में 3,403 हो गए, जो 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. तमिलनाडु 268 मृत दाताओं के साथ राज्यों में सबसे आगे रहा, उसके बाद तेलंगाना 188, महाराष्ट्र 172, कर्नाटक 162 और गुजरात 119 के साथ रहे.

मृत्यु होने के बाद परिजनों द्वारा उनके शरीर के अलग-अलग अंगों को दान करने को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. इन्हें कानूनी भाषा में मृत दाता या मरणोपरांत अंगदाता भी कहा जाता है. मृत दाता प्रत्यारोपणभारत में मृत दाता अंग प्रत्यारोपण की संख्या में 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह कुछ ही राज्यों में केंद्रित रही.

2024-25 की रिपोर्ट से तुलना करने पर प्रत्यारोपण परिदृश्य में बदलाव दिखाई देता है. तेलंगाना में फेफड़े और हृदय प्रत्यारोपण के आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ अग्न्याशय प्रत्यारोपण में अपना दबदबा बनाए हुए है.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु भारत के प्रमुख अंग प्रत्यारोपण केंद्रों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है, जबकि तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात भी 2025 में प्रत्यारोपण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा .

लिवर प्रत्यारोपण - लिवर प्रत्यारोपण प्रमुख प्रत्यारोपण केंद्रों में ही केंद्रित रहा. इसमें दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना 2024 में अग्रणी राज्य रहे. 2025 के आंकड़ों में भी लिवर प्रत्यारोपण का राज्यवार क्रम यही रहा, जिसमें तेलंगाना केरल से आगे रहा, जो एकमात्र अपवाद है.हालांकि, रिपोर्ट में दिए गए 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जीवित दाता से लिवर प्रत्यारोपण भारत में प्रत्यारोपण गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा बना रहा.

2025 में 4,122 जीवित लिवर दाता थे, जिनमें से 2,480 (60 प्रतिशत) महिलाएं थीं, जबकि 1,642 (40 प्रतिशत) पुरुष थे. 4,120 जीवित लिवर प्राप्तकर्ताओं में से केवल 871 (21 प्रतिशत) महिलाएं थीं, जबकि 3,248 (79 प्रतिशत) पुरुष थे.यह लैंगिक असमानता जीवित अंग प्रत्यारोपण में व्यापक पैटर्न को दर्शाती है, जहां दानदाताओं में महिलाओं की संख्या अनुपातहीन रूप से अधिक है, लेकिन प्राप्तकर्ताओं में उनकी संख्या बहुत कम है.

हृदय प्रत्यारोपण - तमिलनाडु हृदय प्रत्यारोपण में अग्रणी बना रहा, हालांकि इसकी संख्या 2024 में 96 से घटकर 2025 में 68 हो गई. वहीं, कर्नाटक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2024 में 43 हृदय प्रत्यारोपण से बढ़कर 2025 में 52 हो गए.गुजरात भी अग्रणी राज्यों में बना रहा, जहां 33 से बढ़कर 36 हो गए. तेलंगाना 2025 में 32 हृदय प्रत्यारोपण के साथ एक और प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, जबकि महाराष्ट्र में 24 हृदय प्रत्यारोपण दर्ज किए गए.कुल मिलाकर, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 239 हृदय प्रत्यारोपण दर्ज किए गए. अन्य योगदानकर्ताओं में केरल और आंध्र प्रदेश में सात-सात, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिम बंगाल में चार-चार, मध्य प्रदेश में तीन और राजस्थान और चंडीगढ़ में एक-एक शामिल हैं.

फेफड़ा प्रत्यारोपण - तेलंगाना ने 2025 में फेफड़ा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की. इसने 95 फेफड़ा प्रत्यारोपण के साथ देश में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि 2024 में यह संख्या 76 थी. तमिलनाडु, जो 2024 में 89 प्रत्यारोपण के साथ अग्रणी था, ने 2025 में 45 प्रत्यारोपण दर्ज किए.कर्नाटक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बना रहा, जिसने 2024 में 23 फेफड़ा प्रत्यारोपण से बढ़कर 2025 में 31 प्रत्यारोपण किए. महाराष्ट्र में 25, गुजरात में छह और दिल्ली-एनसीआर में पांच प्रत्यारोपण हुए. पश्चिम बंगाल में दो और केरल में एक प्रत्यारोपण हुआ.2025 में कुल 210 फेफड़ा प्रत्यारोपण हुए, जो पारंपरिक अग्रणी केंद्रों से परे उन्नत प्रत्यारोपण सुविधाओं के बढ़ते भौगोलिक प्रसार को दर्शाता है.

अग्न्याशय प्रत्यारोपण - अग्न्याशय प्रत्यारोपण एक अत्यधिक विशिष्ट और सीमित क्षेत्र बना रहा. 2024 में, केवल पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी प्रक्रियाएं दर्ज की गईं, जिनमें चंडीगढ़ 30 के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद कर्नाटक छह के साथ, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तीन-तीन के साथ और गुजरात दो के साथ रहे.2025 में, अग्न्याशय प्रत्यारोपण की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई. चंडीगढ़ 11 के साथ अग्रणी केंद्र बना रहा, उसके बाद गुजरात नौ के साथ, तमिलनाडु छह के साथ, महाराष्ट्र चार के साथ और कर्नाटक तीन के साथ रहे. यह बदलाव दर्शाता है कि अग्न्याशय प्रत्यारोपण धीरे-धीरे चंडीगढ़ में अपनी पूर्व केंद्रितता से आगे बढ़ रहा है.

जीवित दाता पूल में महिलाओं का वर्चस्व2025 के एनओटीटीओ आंकड़ों में सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक जीवित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बीच लैंगिक असंतुलन है. 16,614 जीवित अंग दाताओं में से 11,316, या 68 प्रतिशत, महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों की संख्या 5,298, या 32 प्रतिशत थी.प्राप्तकर्ताओं के मामले में यह पैटर्न उलट था. 16,611 जीवित अंग दाताओं से अंग प्राप्त करने वाले रोगियों में से 12,903, यानी 78 प्रतिशत पुरुष थे, जबकि केवल 3,707, यानी 22 प्रतिशत महिलाएं थीं.गुर्दा प्रत्यारोपण में यह असमानता विशेष रूप से स्पष्ट है. 12,491 जीवित गुर्दा दाताओं में से 71 प्रतिशत महिलाएं थीं, जबकि पुरुष 29 प्रतिशत थे. हालांकि, गुर्दा प्राप्त करने वाले रोगियों में महिलाओं का प्रतिशत केवल 23 प्रतिशत और पुरुषों का 77 प्रतिशत था.

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