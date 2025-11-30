ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के राजभवन का नाम बदलकर 'मक्कल भवन' करने को मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन (मक्कल भवन) करने की मंजूरी दे दी है.

Tamil Nadu Raj Bhavan now called as Makkal Bhavan Home Ministry accepts Governor RN Ravi request
तमिलनाडु के राजभवन का नाम बदलकर 'मक्कल भवन' करने को मंजूरी (ETV Bharat)
चेन्नई: तमिलनाडु के गवर्नर हाउस 'राजभवन' का नाम बदलकर 'लोक भवन' (मक्कल भवन) किया जाएगा. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में अपील की थी. गृह मंत्रालय इसे मंजूरी दे दी है. दरअसल, भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल के आधिकारिक आवास को 'राजभवन' कहा जाता है. तमिलनाडु का राजभवन चेन्नई के गुइंडी में स्थित है.

बीते अगस्त में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यों के राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस हुई थी. इस कॉन्फ्रेंस में शामिल तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अनुरोध किया था कि गवर्नर हाउस का नाम 'राजभवन' बदलकर 'लोक भवन' कर दिया जाए. उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि क्योंकि राज्यपाल लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए यह लोगों के लिए एक ऑफिस होना चाहिए और इसी निशानी के तौर पर इसका नाम बदलकर मक्कल भवन कर दिया जाना चाहिए. मक्कल तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है- लोग या जनता.

राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी लोगों ने इस आइडिया का स्वागत किया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के अनुरोध को मान लिया है. इसके मुताबिक, गृह मंत्रालय ने अब राज्यों के गवर्नर हाउस और केंद्र शासित प्रदेशों के डिप्टी गवर्नर हाउस, जिन्हें राजभवन (औपनिवेशिक काल की प्रथा) कहा जाता है, का नाम बदलकर लोक भवन (पीपुल्स हाउस) करने को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के मुताबिक, भारत के सभी राज्यों के गवर्नर हाउस को अब आधिकारिक तौर पर 'लोक भवन' कहा जाएगा. चेन्नई के गुइंडी में स्थित तमिलनाडु राजभवन को भी 'पीपुल्स हाउस' कहा जाएगा.

बंगाल के राजभवन का नाम 'लोक भवन' किया गया
इससे पहले, शनिवार को कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन का नाम बदलकर 'लोक भवन' कर दिया गया. पश्चिम बंगाल के राजपाल सीवी आनंद बोस ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा, "गृह मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर 2025 को जारी किए गए पत्र के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि कोलकाता स्थित राजभवन, फ्लैगस्टाफ हाउस और दार्जिलिंग स्थित राजभवन का नाम बदलकर 'लोक भवन' कर दिया गया है. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू है.

