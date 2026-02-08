ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा बाद में होगी

चेन्नई: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने आज होने वाली ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की मुख्य परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है. अचानक परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर आयोग की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है. इस बीच खबर है कि नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. तमिलनाडु में लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की मुख्य परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. सब-रजिस्ट्रार, डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर और जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सहित 828 पदों के लिए ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की परीक्षाएं पिछले साल 28 सितंबर को हुई थी.