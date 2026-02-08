ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा बाद में होगी

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित रविवार को अचानक रद्द कर दी गई.

TNPSC GROUP 2 EXAM POSTPONED
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 11:41 AM IST

चेन्नई: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने आज होने वाली ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की मुख्य परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है. अचानक परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर आयोग की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है. इस बीच खबर है कि नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी.

तमिलनाडु में लोक सेवा आयोग ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की मुख्य परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया. सब-रजिस्ट्रार, डिप्टी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर और जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सहित 828 पदों के लिए ग्रुप 2 और ग्रुप 2ए की परीक्षाएं पिछले साल 28 सितंबर को हुई थी.

इस परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा आज तमिलनाडु के 47 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी. छात्र सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे. हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि कुछ जगहों पर ग्रुप 2 मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र ठीक से अलॉट नहीं किए गए थे.

खास तौर पर चेन्नई के अरुंबक्कम में डी.जी. वैष्णव कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें परीक्षा लिखने के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया था. इस बीच तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) के चेयरमैन प्रभाकर ने घोषणा की है कि आज होने वाली ग्रुप 2 और ग्रुप 2A की मुख्य परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि नई परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी.

