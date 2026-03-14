क्या CBI के दिल्ली बुलावे के बाद सुपरस्टार विजय ने बदल दिया अपना 'वैचारिक स्टैंड'? तमिलनाडु में चर्चाओं का बाजार गर्म
पिछले साल 27 सितंबर को विजय की पार्टी द्वारा आयोजित रैली में 41 लोगों की जान चली गई थी. इसकी जांच सीबीआई कर रही है.
Published : March 14, 2026 at 3:03 PM IST
पंडियाराज.पी
चेन्नईः तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारे में एक खबर ने भूचाल ला दिया. पिछले दो दिनों से यह खबर चल रही है कि अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कज़गम' (TVK), AIADMK के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो सकती है. आज दोपहर से इन खबरों ने और जोर पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर यह बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. इस कयास को लेकर समर्थन और विरोध, दोनों तरह की राय खुलकर सामने आ रही हैं.
क्या है मामला
पिछले साल 27 सितंबर को करूर जिले में हुई भगदड़ की जांच सीबीआई कर रही है. विजय की पार्टी द्वारा आयोजित रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी. एजेंसी ने इस मामले में व्यक्तिगत पूछताछ के लिए पहले भी विजय को समन भेजा था. कुछ दिन पहले, सीबीआई ने विजय को नया समन जारी किया है. इसी महीने की 15 तारीख को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है.
इस समन के पालन में, विजय चार्टर विमान से दिल्ली जाने वाले हैं. शनिवार की रात एक होटल में रुकेंगे. वह रविवार सुबह अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होने वाले हैं. इसी पृष्ठभूमि में पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि विजय के एनडीए में शामिल होने के लिए बातचीत चल रही है. आंध्र प्रदेश के एक बड़े एनडीए नेता इसके सूत्रधार हैं.
जिला सचिवों की अचानक बैठक
इन अफवाहों को और बल देते हुए, TVK के महासचिव एन. आनंद ने जिला सचिवों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अचानक एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक बुलाई. महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करीब होने के बीच, जिला सचिवों से एक अहम सवाल पूछा गया: क्या पार्टी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए या उसे गठबंधन करना चाहिए?
हालांकि अधिकांश ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि वे नेता (विजय) द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का पालन करेंगे, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने अपनी राय व्यक्त की कि चुनावी मैदान में DMK का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाना सबसे प्रभावी रणनीति होगी. यह उल्लेखनीय है कि जिला सचिवों से किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम लिए बिना गठबंधन बनाने पर उनकी राय मांगी गई थी.
विजय ने उम्मीदवारों का लिया है इंटरव्यू
तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) की ओर से संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पहले ही सीधे और ऑनलाइन माध्यम से बांटे और जमा किए जा चुके थे. प्राप्त आवेदनों में से, TVK नेता विजय ने इस महीने की 9 तारीख को व्यक्तिगत रूप से लगभग 60 लोगों का साक्षात्कार लिया. इन साक्षात्कारों के दौरान, उन्होंने उम्मीदवारों के आवेदनों पर उनके हस्ताक्षर लिए, जिससे उन 60 उम्मीदवारों को यह पुष्टि मिल गई कि वे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं.
इसी पृष्ठभूमि में, आज हुई जिला सचिवों की बैठक के दौरान यह सवाल उठाया गया कि यदि पार्टी गठबंधन करने का निर्णय लेती है, तो क्या वे अपने पहले से आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों को गठबंधन के किसी सहयोगी दल को सौंपने के लिए सहमत होंगे. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वे गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर तालमेल से काम कर पाएंगे.
चुनावी बिसात की तैयारी
बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान इसी सोमवार को होने की उम्मीद है. सत्ताधारी दल DMK- जो 'सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस' का नेतृत्व कर रहा है, अपने गठबंधन की 21 पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है. दूसरी ओर, AIADMK के नेतृत्व वाला 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी बातचीत खुलकर सामने नहीं आई है.
एनडीए में सीटों का बंटवारा पर चर्चा क्यों नहीं
TVK की शुरुआत में ही पार्टी नेता विजय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि जहां DMK उनकी राजनीतिक विरोधी है, वहीं भाजपा उनकी वैचारिक विरोधी है. इसके अलावा, उन्होंने बाद की विभिन्न जनसभाओं में भी लगातार अपने इस रुख को दोहराया है.
हाल की घटनाओं जैसे कि सीबीआई (CBI) समन और पवन कल्याण के साथ चल रही चर्चाओं के कारण- पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्म हैं कि TVK 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन' में शामिल होने के लिए तैयार है. ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भी तरह से TVK को NDA में लाने के इच्छुक हैं, और यही मुख्य कारण है कि तमिलनाडु में NDA के भीतर सीटों के बंटवारे की बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है.
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