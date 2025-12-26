ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु चुनाव से पहले PMK में महासंग्राम: अंबुमणि रामदास ने दिग्गज नेता जी.के. मणि को पार्टी से निकाला

जी.के. मणि ने कहा था कि PMK की स्टेट जनरल काउंसिल की मीटिंग प्लान के मुताबिक सलेम में रामदास के नेतृत्व में होगी.

अंबुमणि रामदास. (@draramadoss X Account)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 1:22 PM IST

चेन्नई: विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तमिलनाडु में राजनीतिक पारा चढ़ चुका है. इसी गहमागहमी के बीच, दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी पीएमके (Pattali Makkal Katchi) में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने आज सुबह एक सनसनीखेज बयान जारी करते हुए एक बड़ा और कठोर फैसला लिया है.

पार्टी विरोधी गतिविधियों का गंभीर आरोप लगाते हुए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ नेता जी.के. मणि को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. इस कार्रवाई से पार्टी के भीतर का कलह खुलकर सामने आ गया है.

अंबुमणि रामदास के बयान में कहा गया है, कि चूंकि पेन्नागरम निर्वाचन क्षेत्र से पीएमके विधायक जी.के. मणि लगातार पार्टी के हितों और नेतृत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 18 दिसंबर को अनुशासन समिति द्वारा एक नोटिस भेजा गया था. उनसे एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया था कि पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें सदस्यता से क्यों न हटाया जाए.

चूंकि उन्हें दी गई समय-सीमा कल समाप्त हो गई थी और जी.के. मणि की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, इसके बाद चेन्नई में पीएमके (PMK) की अनुशासन समिति ने बैठक कर इस मामले पर चर्चा की. जी.के. मणि द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कोई जवाब न देने के कारण, समिति ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास से उन्हें प्राथमिक सदस्यता से हटाने की सिफारिश की.

इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए, अंबुमणि रामदास ने घोषणा की है कि जी.के. मणि को आज 26 दिसंबर से पीएमके की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है. पीएमके मुख्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे पार्टी से निकाले गए जी.के. मणि के साथ किसी भी तरह का संपर्क न रखें.

इससे पहले, 25 दिसंबर को विल्लुपुरम जिले के थाइलापुरम में पीएमके (PMK) के मानद अध्यक्ष जी.के. मणि ने पत्रकारों से बात की थी. उस समय उन्होंने कहा था कि पीएमके की राज्य कार्यकारिणी और सामान्य परिषद की बैठक 29 दिसंबर को सलेम में रामदास के नेतृत्व में तय कार्यक्रम के अनुसार होगी. उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक में तमिलनाडु और पुडुचेरी के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे.

जी.के. मणि ने अंबुमणि रामदास की तीखी आलोचना भी की थी. उन्होंने कहा था कि चुनाव पास आते देख अंबुमणि द्वारा चुनाव आयोग को यह पत्र लिखना कि पार्टी उनकी है, केवल एक छलावा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह आभास दिया जा सके कि वे ही उम्मीदवारों से आवेदन ले रहे हैं और पीएमके उनके साथ है, ताकि गठबंधन की बातें उनसे की जाएं.

