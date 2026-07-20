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तमिलनाडु में बड़ा सियासी भूचाल! सीएम विजय पर टिप्पणी के बाद DMK विधायक तड़के गिरफ्तार

इस कार्रवाई पर सांसद कनिमोझी और डीएमके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तानाशाही बताया है. विधायक की तुरंत रिहाई की मांग की है.

DMK MLA Markandeyan Arrested
सदन में सीएम विजय का फिल्मी अंदाज. (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 2:33 PM IST

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थूथुकुडी (तमिलनाडु): मुख्यमंत्री विजय की आलोचना करने के आरोप में विलाथिकुलम सीट से द्रमुक (DMK) विधायक मार्कंडेयन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थूथुकुडी जिले के कोविलपट्टी में 18 जुलाई को मतदाताओं का आभार जताने के लिए द्रमुक की एक जनसभा हुई थी. इस सभा में विधायक मार्कंडेयन के भाषण से बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

भाषण में क्या कहा था?

मार्कंडेयन ने अपने भाषण में कहा, "न केवल तमिलनाडु, बल्कि भारत के पूरे इतिहास में ऐसा घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ. वह विधानसभा में यह कहकर पूर्व मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं कि 'मैं विधानसभा में आपके पिता को ढूंढ रहा हूं.' क्या विजय हमें जोकर समझते हैं? हम उन्हें विधानसभा के अंदर देख लेंगे." राज्य सरकार पहले भी TVK सरकार और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई कर चुकी है.

कैसे हुई गिरफ्तारी

थूथुकुडी टीवीके उत्तरी जिला सचिव बालसुब्रमण्यम ने थूथुकुडी जिला अपराध शाखा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार 20 जुलाई की सुबह विधायक के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मार्कंडेयन की गिरफ्तारी को रोकने के लिए उनके समर्थकों और द्रमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वहां काफी हंगामा हुआ.

पुलिस, विधायक मार्कंडेयन को थूथुकुडी जिला पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय ले गई. वहां उनसे पूछताछ की गयी. सुरक्षा के लिहाज से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 4-स्तरीय कड़ा पुलिस पहरा लगा दिया गया है. मीडिया को भी कार्यालय से 100 मीटर दूर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है.

गिरफ्तारी की निंदा

कोविलपट्टी से द्रमुक (DMK) विधायक करुणानिधि ने थूथुकुडी एसपी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "विलाथिकुलम के द्रमुक विधायक मार्कंडेयन द्वारा दिए गए भाषण पर पार्टी के संगठनात्मक सचिव पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं. करूर की घटना के दौरान, सभी ने मुख्यमंत्री को मूर्ख कहा था."

उन्होंने आगे कहा, "तब हमने कुछ नहीं किया था. अभिव्यक्ति की आजादी देने वाले देश में इस तरह तानाशाही से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. हमें उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है. हालात इतने खराब हो चुके हैं." उन्होंने कहा कि विधायक को हिरासत में लेने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति ली जानी चाहिए. अनुमति मिलने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

द्रमुक (DMK) पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विधायक की गिरफ्तारी की निंदा की है. इस संबंध में द्रमुक की उप महासचिव और थूथुकुडी की सांसद कनिमोझी ने गिरफ्तार विधायक मार्कंडेयन को तुरंत रिहा करने की मांग की है.

सांसद कनिमोझी ने अपने 'X' (ट्विटर) पेज पर लिखा, "विलाथिकुलम के विधायक मार्कंडेयन को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने की टीवीके (TVK) सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाती है. टीवीके सरकार, जो आलोचना का सामना करने में असमर्थ है और द्रमुक सदस्यों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, उसे लोकतांत्रिक तरीकों से उचित सबक सिखाया जाएगा. मार्कंडेयन को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए."

पहले भी गिरफ्तार हुए हैं विधायक

इससे पहले, तिरुचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र से द्रमुक विधायक अनिता राधाकृष्णन को 3 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद थूथुकुडी एसपी कार्यालय में 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद, उन्हें तिरुचेंदूर अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. उसी रात (3 जुलाई की आधी रात) जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

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KANIMOZHI ON DMK MLA ARREST
डीएमके विधायक मार्कंडेयन गिरफ्तार
सीएम विजय पर टिप्पणी
OBJECTIONABLE REMARKS ON CM VIJAY
DMK MLA MARKANDEYAN ARRESTED

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