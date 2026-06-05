तमिलनाडु में BJP को एक और करारा झटका! अन्नामलाई के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी छोड़ी पार्टी
अन्नामलाई ने कहा कि, वह 'आम आदमी की राजनीति' लाने के उद्देश्य से एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं.
Published : June 5, 2026 at 8:56 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त एक और बड़ा भूचाल आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी को राज्य में एक के बाद एक कई करारे झटके लगे. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के सुबह पार्टी छोड़ने के बाद, अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कारू नागराजन और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कानूनी संयोजक अभिलाष गोपीनाथ ने भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.
इन सभी नेताओं ने अन्नामलाई के नए राजनीतिक आंदोलन 'वी द लीडर्स' (We The Leaders) को अपना समर्थन देने का एलान किया है, जिसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरुआत के कुछ ही घंटों के भीतर 8 लाख से अधिक लोग बतौर वॉलंटियर जुड़ चुके हैं.
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कारू नागराजन ने शुक्रवार को कहा कि वह पूर्व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने और अन्नामलाई के नए राजनीतिक सफर में उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है. नागराजन ने संवाददाताओं से कहा, "मैं किसी नेता में कोई कमी नहीं निकालना चाहता... हमने अन्नामलाई का समर्थन करने का फैसला किया है, जो एक ऊर्जावान और निडर नेता हैं."
अन्नामलाई ने, जिन्होंने आज सुबह ही भाजपा छोड़ी थी, कहा कि वह "आम आदमी की राजनीति" लाने के उद्देश्य से एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जो व्यक्ति-केंद्रित राजनीति से अलग होगी और चाटुकारिता व वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह खारिज करेगी.
उनकी इस घोषणा के बाद, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कानूनी संयोजक अभिलाष गोपीनाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. गोपीनाथ ने अपने इस्तीफे पत्र में कहा, "मेरा यह फैसला के. अन्नामलाई के रास्ते और दृष्टिकोण पर चलने के मेरे दृढ़ विश्वास से प्रेरित है, जिनके नेतृत्व, ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और जो मेरे राजनीतिक सफर को आगे भी प्रभावित करते रहेंगे."
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