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तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर: AIADMK के 3 बागी विधायकों का इस्तीफा, 5 की पलानीसामी खेमे में 'घर वापसी'

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर! AIADMK के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई में आज एक बड़ा मोड़ आया.

Tamil Nadu political crisis 2026
मुख्यमंत्री विजय. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 5:43 PM IST

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चेन्नईः तमिलनाडु की सियासत में सोमवार, 25 मई को एक बार फिर भारी हलचल देखने को मिली. राज्य की विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई में आज एक बड़ा मोड़ आया. पार्टी प्रमुख एडप्पादी के. पलानीसामी (EPS) के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों में से तीन ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है. वहीं, पलानीसामी के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह रही कि पांच बागी विधायक वापस लौट आए हैं.

आज के बड़े घटनाक्रमः

  • 3 विधायकों के इस्तीफे: विधायक मरगाथम कुमारवेल (मदुरंतकम), पी. सत्यभामा (धारापुरम), और एस. जयकुमार (पेरुंदुरई) ने आधिकारिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) जे. सी. डी. प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
  • नई पार्टी में जाने की तैयारी: इन तीनों पूर्व विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के मंत्री आधाव अर्जुना से मुलाकात की. माना जा रहा है कि ये तीनों जल्द ही मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK में शामिल होंगे.
  • 5 विधायकों की घर वापसी: बागी गुट को छोड़कर 5 विधायकों ने वापस पार्टी प्रमुख ईपीएस (EPS) के प्रति अपनी वफादारी जताई है. इनमें आरकोट के विधायक एस. एम. सुकुमार भी शामिल हैं.

विजय के पक्ष में मतदान किया था

आज इस्तीफा देने वाले ये तीनों विधायक AIADMK के उन 25 विधायकों के बड़े समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था. इन विधायकों ने 13 मई को हुए बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री विजय की TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया था.

इस नए घटनाक्रम के बाद अन्नाद्रमुक (AIADMK) के भीतर का गणित पूरी तरह बदल गया है. पलानीसामी का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या अब बढ़कर 27 हो गई है. वरिष्ठ नेताओं सी. वे. शनमुगम और एस. पी. वेलुमणि की अगुवाई वाले बागी गुट की ताकत 25 से घटकर अब सिर्फ 17 रह गई है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए बीते 23 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था. जिसके नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए गए. इन चुनाव परिणामों में अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सबसे बड़े दल के रूप में उभरी. TVK 108 सीटें जीतने में कामयाब रही. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 59 और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 47 सीटें जीतीं.

विजय ने कांग्रेस व अन्य छोटे दलों के सहयोग से 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद 13 मई 2026 को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्षी दल AIADMK के भीतर पहली बार बड़ी बगावत देखी गई, जब पार्टी के 25 बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री विजय की टीवीके सरकार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग कर दी थी.

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