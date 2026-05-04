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तमिलनाडु में विजय को समर्थन देगी कांग्रेस! आलाकमान करेगा फैसला

TVK के समर्थक सोमवार, 4 मई, 2026 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में GCT कॉलेज के बाहर जश्न मनाते हुए. ( IANS )

चेल्ला कुमार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या कांग्रेस को DMK के बजाय TVK के साथ गठबंधन करना चाहिए था, लेकिन AICC के एक पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि यह कदम निश्चित रूप से एक गलती थी. कुमार ने कहा, "इस मुद्दे पर टिप्पणी करना मेरे अधिकार में नहीं है. यह पार्टी का फैसला था. जहां तक TVK को समर्थन देने की बात है, तो आलाकमान इस पर फैसला लेगा. हम सभी नतीजों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं."

चेल्ला कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य में अलग ही राजनीतिक समीकरण पेश किए हैं. ये नतीजे हमारे लिए आश्चर्यजनक हैं. ऐसा लगता है कि TVK को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है. यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने DMK गठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है. हमें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद इन नतीजों के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तार से विश्लेषण करना होगा."

अभिनेता से राजनेता बने विजय द्वारा बनाई गई पार्टी TVK, 234 में से लगभग 107 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी. सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब दिख रही थी. वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर, DMK 58 सीटों पर और AIADMK 47 सीटों पर आगे थी.

तमिलनाडु के एआईसीसी (AICC) प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत से कहा, "TVK को समर्थन देने का कोई भी फैसला हमारा आलाकमान ही करेगा. हमने आलाकमान को जमीनी स्थिति से अवगत करा दिया है."

TVK चीफ और एक्टर विजय के परिवार के सदस्य सोमवार, 04 मई, 2026 को चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान पार्टी के आगे बढ़ने पर अपने घर पर सीटियां बजाते और जश्न मनाते हुए. (IANS)

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK के नेतृत्व वाली नई सरकार को समर्थन देने पर विचार कर रही है और पार्टी आलाकमान इस मामले में अंतिम फैसला लेगा. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर एक धड़ा इस बात पर जोर दे रहा है कि तमिलनाडु में 60 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए TVK के साथ गठबंधन एक सुनहरा मौका हो सकता है.

नई दिल्लीः तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के मिल रहे रुझान ने न केवल राज्य की सियासत को बदला है, बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी नए गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू कर दी है. थलपति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक बढ़त से कुछ दूर दिख रही है. राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट शुरू हो गयी है कि कांग्रेस अपने पुराने साथी DMK का हाथ छोड़कर विजय का साथ देगी.

नई दिल्ली में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की वोटों की गिनती में पार्टी के पीछे रहने पर DMK ऑफिस का एक सुनसान नज़ारा. (IANS)

AICC के एक पदाधिकारी ने कहा, "अब पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि TVK के साथ गठबंधन न करना एक गलती थी. विजय के पक्ष में एक लहर चल रही थी, जिसे हम ठीक से समझ नहीं पाए. अगर हम उनके साथ होते, तो कांग्रेस को राज्य में फिर से संगठित होने का मौका मिलता. लेकिन अपने पुराने सहयोगी DMK का साथ छोड़ना भी आसान नहीं था."

2026 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने से पहले, दोनों पक्षों के स्थानीय नेताओं के बीच तीखी बहस और कड़ी सौदेबाजी हुई थी. कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपनी बढ़ी हुई ताकत का हवाला देते हुए 39 सीटों की मांग की थी, जबकि 2021 में उसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

चूंकि 2021 में कांग्रेस ने केवल 18 सीटें जीती थीं, इसलिए DMK अपने सहयोगी को अधिक सीटें देने में आनाकानी कर रही थी. लेकिन अंत में, जब आलाकमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ समझौता करने के लिए भेजा, तब DMK 28 सीटों पर सहमत हुई.

कांग्रेस-DMK की बातचीत शुरू होने से बहुत पहले ही, एआईसीसी (AICC) पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती और मणिक्कम टैगोर व जोतिमणि जैसे कुछ सांसदों सहित राज्य के नेताओं के एक धड़े ने TVK के साथ गठबंधन करने का सुझाव दिया था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे TVK के साथ गठबंधन के पक्ष में थे क्योंकि यह नई पार्टी अपनी रैलियों में युवाओं सहित भारी भीड़ को आकर्षित कर रही थी. इसके अलावा, एक समय पर TVK कांग्रेस को 70 सीटें देने के लिए भी तैयार थी. उस दौरान, कांग्रेस कार्यकर्ता TVK के साथ जाना चाहते थे, लेकिन राज्य के नेता पुराने सहयोगी DMK के साथ ही गठबंधन बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल था कि एक नई पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी.

TVK के समर्थकों ने सोमवार, 04 मई, 2026 को कोयंबटूर में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की वोटों की गिनती के दौरान जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े. (IANS)

इसके अलावा, कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और एक परखी हुई पार्टी के बजाय किसी नई पार्टी के लिए मौजूदा गठबंधन को छोड़ना काफी जोखिम भरा लग रहा था. हालांकि, स्टालिन के करीबी होने के बाद भी राहुल गांधी ने विजय से तब भी संपर्क किया था जब करूर रैली में भगदड़ मच गई थी. जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे.

कांग्रेस तमिलनाडु में लगभग 60 वर्षों से सत्ता से बाहर है. पिछले वर्षों के दौरान, इस पुरानी पार्टी ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन तो किया, लेकिन उसे कभी सत्ता में हिस्सेदारी (मंत्रिमंडल में शामिल होने) का मौका नहीं मिला. इस बार कांग्रेस के रणनीतिकारों ने मांग की थी कि यदि गठबंधन फिर से सत्ता में आता है, तो उन्हें सरकार में हिस्सा दिया जाए, लेकिन DMK इस विचार पर सहमत नहीं हुई थी. हालांकि, DMK ने कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि यदि गठबंधन फिर से जीतता है, तो उसके स्थानीय नेताओं को विभिन्न बोर्डों और निगमों में जगह दी जा सकती है.

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