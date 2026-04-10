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9 पुलिसवालों को फांसी की सजा के बाद भी तमिलनाडु में पुलिस बेलगाम, मजदूर के पैरों में दागीं गोलियां!

सब-इंस्पेक्टर इसाकी राजा और दो अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

Tamil Nadu police firing
तेनकासी जिले में एक सब-इंस्पेक्टर की गोली से घायल मजदूर का इलाज चल रहा है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
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तेनकासी (तमिलनाडु): तमिलनाडु में पुलिस कस्टडी में पिता-पुत्र की पिटाई से मौत मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दिये जाने के बाद भी पुलिसकर्मियों की दबंगई कम नहीं हो रही है. तेनकासी जिले के अलंगुलम के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालने वाले व्यक्ति को गोली मार दी. इस घटना ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है.

ताड़ी निकालने के शक में कार्रवाई

पीड़ित की पहचान 75 वर्षीय पेरुमल सेठ के बेटे मणिकंदन (33) के रूप में हुई. मणिकंदन अपने पिता के साथ रहते हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि मणिकंदन कथित तौर पर अवैध ताड़ी निकालने के काम में शामिल है. इस पर कार्रवाई करते हुए, सब-इंस्पेक्टर इसाकी राजा दो पुलिसकर्मियों के साथ खेत पर पहुंचे.

मणिकंदन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उसे फोन करके मौके पर बुलाया गया. इसी बीच, उसका भाई शिव पोनराज, जो मुंबई से छुट्टी पर आया हुआ था, यह जानकर अपने बच्चों के साथ खेत पर पहुंचा कि पुलिस मणिकंदन को पकड़ ले गई है.

कैसे शुरू हुई मारपीट

परिवार के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर ने मणिकंदन को ताड़ के पेड़ पर चढ़ने और यह साबित करने के लिए कहा कि वहां से ताड़ी नहीं निकाली जा रही थी. मणिकंदन ने बात मान ली और पेड़ पर चढ़कर दिखाया कि वहां बंधे मटके खाली थे. परिवार का आरोप है कि एसआई इसाकी राजा ने जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया. जब शिव पोनराज के बेटे ने पुलिस के इस व्यवहार पर सवाल उठाया, तो अधिकारी ने कथित तौर पर डंडे से उस पर हमला करने की कोशिश की.

यह देखकर मणिकंदन पेड़ से नीचे कूद गया. इस दौरान वह सीधे एसआई के ऊपर जा गिरा, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस तीखी झड़प के दौरान सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी. कुल चार राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से दो गोलियां मणिकंदन के दोनों पैरों में जा लगीं. एक गोली शिव पोनराज की बेटी के पैरों के पास जाकर लगी.

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बुजुर्ग पिता पर दबाव बनाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उनसे यह कहलवाया गया कि मणिकंदन ने ही पहले अधिकारी पर हमला किया था. फिलहाल, SI (जिनके सिर में चोट लगी है) और मणिकंदन दोनों का तेनकासी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास का केस

शिव पोनराज की 17 वर्षीय बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, अलंगुलम पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर (SI) इसाकी राजा और दो अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इलाके में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद, तिरुनेलवेली रेंज के डीआईजी (DIG) सरवनन ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है.

विवादों से रहा है आरोपी दरोगा का पुराना नाता

सब-इंस्पेक्टर इसाकी राजा का नाता पहले भी कई विवादों से रहा है. कोविलपट्टी में सेवा देने के दौरान वह तब चर्चा में आए थे, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था. उस क्लिप में वह एक बदमाश को चुनौती देते हुए कह रहे थे, "मैं भी एक गुंडा हूं, चलो एक-दूसरे का आमना-सामना करते हैं."

एक अन्य मामले में, मानवाधिकार आयोग ने एक यूट्यूब चैनल के मालिक को धमकाने के आरोप में उन पर जुर्माना लगाया था. साल 2022 में वह एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर के एनकाउंटर में भी शामिल थे.

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