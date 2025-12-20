चेन्नई में तेलंगाना के व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने आंध्र प्रदेश से बचाया, 6 आरोपी गिरफ्तार
तेलंगाना के रवींद्र गौड़ा बिजनेस में नुकसान होने से लोन चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए परिवार के साथ चेन्नई में रहने लगे थे.
Published : December 20, 2025 at 6:34 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह ने चेन्नई से तेलंगाना के व्यापारी का अपहरण कर लिया था.
तेलंगाना के केवी रंगारेड्डी जिले के रहने वाले रवींद्र गौड़ा (57) राज्य में श्रीविनायक कार्स डीलर नाम का बिजनेस चलाते थे. वे पुरानी लग्जरी कारें खरीदते और बेचते थे. दरअसल रवींद्र गौड़ा ने लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने की वजह से वह लोन चुका नहीं पाए.
पुलिस के मुताबिक, लोन देने से बचने के लिए रवींद्र गौड़ा बिना किसी को बताए 10 दिन पहले अपने परिवार के साथ चेन्नई आ गए थे और परिवार के साथ यहां किराए के घर में रहने लगे. इस बीच ऋण देने वालों को उनकी जानकारी मिल गई. शुक्रवार दोपहर जब रवींद्र अपने घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, तभी एक नकाबपोश गैंग बिना नंबर प्लेट वाली सफेद कार में आया और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लिया. कुछ देर बाद, रवींद्र गौड़ा की बेटी प्रसन्ना लक्ष्मी बाहर आई और अपने पिता को ढूंढने लगी, जो गायब थे.
बाद में, उन्होंने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा. फिर, प्रसन्ना लक्ष्मी यह सुनकर हैरान रह गईं कि कार में आए एक नकाबपोश गैंग ने रवींद्र गौड़ा को किडनैप कर लिया है, उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी. जानकारी मिलने पर, कोयम्बेडु थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, प्रसन्ना लक्ष्मी से शिकायत ली और जांच की.
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इलाके में लगे CCTV फुटेज को भी कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी. उस समय पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गैंग ने रवींद्र गौड़ा को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में रखा है. इसके बाद, कोयम्बेडु पुलिस वहां पहुंची और रवींद्र गौड़ा को बचाया. पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया. कोयम्बेडु थाने के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश और रवि ने बिजनेसमैन रवींद्र गौड़ा को बचाने के लिए स्पेशल टीम को लीड किया.
