चेन्नई में तेलंगाना के व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने आंध्र प्रदेश से बचाया, 6 आरोपी गिरफ्तार

चेन्नई में तेलंगाना के व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने आंध प्रदेश से बचाया, 6 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह ने चेन्नई से तेलंगाना के व्यापारी का अपहरण कर लिया था. तेलंगाना के केवी रंगारेड्डी जिले के रहने वाले रवींद्र गौड़ा (57) राज्य में श्रीविनायक कार्स डीलर नाम का बिजनेस चलाते थे. वे पुरानी लग्जरी कारें खरीदते और बेचते थे. दरअसल रवींद्र गौड़ा ने लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने की वजह से वह लोन चुका नहीं पाए. पुलिस के मुताबिक, लोन देने से बचने के लिए रवींद्र गौड़ा बिना किसी को बताए 10 दिन पहले अपने परिवार के साथ चेन्नई आ गए थे और परिवार के साथ यहां किराए के घर में रहने लगे. इस बीच ऋण देने वालों को उनकी जानकारी मिल गई. शुक्रवार दोपहर जब रवींद्र अपने घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, तभी एक नकाबपोश गैंग बिना नंबर प्लेट वाली सफेद कार में आया और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर किडनैप कर लिया. कुछ देर बाद, रवींद्र गौड़ा की बेटी प्रसन्ना लक्ष्मी बाहर आई और अपने पिता को ढूंढने लगी, जो गायब थे.