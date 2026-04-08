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यूट्यूबर सवुक्कू शंकर आंध्र प्रदेश के एक लॉज से गिरफ्तार, चेन्नई पुलिस को दी थी चुनौती

सवुक्कू शंकर ने पुलिस को चुनौती दी थी कि वे उसे अरेस्ट करें. आज उसे आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया.

Tamil Nadu Police Arrest YouTuber Savukku Shankar in AP
यूट्यूबर सवुक्कू शंकर आंध्र प्रदेश के एक लॉज से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 10:02 PM IST

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चेन्नई: आंध्र प्रदेश में चेन्नई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आज फरार चल रहे पॉपुलर यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को गिरफ्तार कर लिया. सवुक्कू शंकर के खिलाफ शिकायतों के आधार पर चेन्नई के सैदापेट और अदंबक्कम पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए थे. आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चेन्नई के एक बिजनेसमैन से डरा-धमकाकर पैसे वसूले और फ्रॉड किया.

इसके बाद, 13 दिसंबर को, एक स्पेशल पुलिस टीम ने फ्रॉड केस के सिलसिले में सवुक्कू शंकर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, जब उन्हें कई दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2024 में उनके खिलाफ दर्ज गांजे से जुड़ा एक केस भी शामिल था. उनके खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगाया गया. हालांकि, बाद में कोर्ट ने गुंडा एक्ट लगाने का आदेश रद्द कर दिया.

इसके बाद, सवुक्कू शंकर की सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का हवाला देते हुए, उनकी मां कमला ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल पर रिहाई की मांग की गई. पिटीशन पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सवुक्कू शंकर को तीन महीने के लिए अंतरिम बेल दी, जो 25 मार्च तक वैध थी.

वहीं, पुलिस ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें सवुक्कू शंकर की बेल खारिज करने की मांग की गई, जिसमें कहा गया कि, मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिलने के बावजूद वह वीडियो जारी करके और जांच अधिकारियों को डराकर अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे.

इस याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सवुक्कू शंकर को कड़ी चेतावनी दी. उन्हें केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से मिलने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के बारे में वीडियो पब्लिश करने से सख्त मना किया गया था. कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर वह इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी.

इस बीच, सवुक्कू शंकर को मिली बेल 25 मार्च को खत्म हो गई. इन हालात को देखते हुए, कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर सवुक्कू शंकर पुलिस स्टेशन में पेश नहीं होता और सरेंडर नहीं करता है, तो पुलिस को उसे खुद गिरफ्तार करने का अधिकार है. इसके बाद, चेन्नई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने सवुक्कू शंकर को वांटेड भगोड़ा घोषित कर दिया और उसे ढूंढने के लिए जोरदार तलाशी शुरू कर दी. इसके अलावा, यह भी आरोप है कि जब पुलिस ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो उसने पुलिस को चुनौती दी, और कहा कि "अगर वे कर सकते हैं तो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करें."

मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम बेल पर बाहर रहते हुए, सवुक्कू शंकर ने हाई कोर्ट के निर्देश को नहीं माना और चेन्नई पुलिस को चुनौती दी. इस हालात के बीच, पुलिस को खुफिया टिप मिली जिससे पता चला कि वह आंध्र प्रदेश में छिपा हुआ है.

इसी खुफिया जानकारी की सहायता से एक्शन लेते हुए, तमिलनाडु पुलिस आंध्र प्रदेश पहुंची, जहां उन्होंने उस लॉज को घेर लिया जहां सवुक्कू शंकर रह रहा था. पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया. अब वे उसे कोर्ट में पेश करने के लिए चेन्नई वापस ले जाने की प्रक्रिया में हैं.

ये भी पढ़ें: 'YouTuber सवुकु शंकर को इमरजेंसी इलाज की जरूरत नहीं, रद्द हो उसकी जमानत': मद्रास हाईकोर्ट में पुलिस की दलील

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SAVUKKU SHANKAR ARRESTED
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