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तमिलनाडु में 73 बांग्लादेशी गिरफ्तार, Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई

तमिलनाडु में 73 बांग्लादेशी गिरफ्तार, Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई ( ETV Bharat )

होसुर (तमिलनाडु): कृष्णगिरि जिले के औद्योगिक शहर होसुर में पुलिस ने 73 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे. फिलहाल पुलिस उनकी जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध कागजात के होसुर और उसके आस-पास के इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. होसुर में कई फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. वहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं. तमिलनाडु पुलिस विभाग के Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट को खुफिया जानकारी मिली कि उनमें से कुछ लोग बिना सही डॉक्यूमेंट्स के पड़ोसी देश बांग्लादेश से सीमा पार कर आए हैं और गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं. खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय और राज्य इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने होसुर पुलिस के साथ मिलकर बुधवार सुबह-सुबह एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अधिकारियों द्वारा संदिग्ध जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान, होसुर सिटी पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले ओन्नालवाड़ी और गोकुल नगर में रह रहे 56 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया. इसके बाद, नल्लूर अग्रहारा इलाके में की गई छापेमारी में 17 और बांग्लादेशी पकड़े गए.