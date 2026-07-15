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तमिलनाडु में 73 बांग्लादेशी गिरफ्तार, Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई

तमिलनाडु पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारी पकड़े गए 73 बांग्लादेशी नागरिकों की गहन जांच कर रहे हैं कि वे भारत में कैसे घुसे? एजेंट कौन हैं?

Tamil Nadu police apprehended 73 Bangladeshi nationals staying illegally in Hosur of Krishnagiri
तमिलनाडु में 73 बांग्लादेशी गिरफ्तार, Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 10:32 PM IST

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होसुर (तमिलनाडु): कृष्णगिरि जिले के औद्योगिक शहर होसुर में पुलिस ने 73 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे. फिलहाल पुलिस उनकी जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध कागजात के होसुर और उसके आस-पास के इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे.

होसुर में कई फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. वहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं. तमिलनाडु पुलिस विभाग के Q सेल और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट को खुफिया जानकारी मिली कि उनमें से कुछ लोग बिना सही डॉक्यूमेंट्स के पड़ोसी देश बांग्लादेश से सीमा पार कर आए हैं और गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं.

खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय और राज्य इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने होसुर पुलिस के साथ मिलकर बुधवार सुबह-सुबह एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अधिकारियों द्वारा संदिग्ध जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान, होसुर सिटी पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले ओन्नालवाड़ी और गोकुल नगर में रह रहे 56 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया.

इसके बाद, नल्लूर अग्रहारा इलाके में की गई छापेमारी में 17 और बांग्लादेशी पकड़े गए.

पुलिस अधिकारी और इंटेलिजेंस अधिकारी पकड़े गए 73 लोगों की गहन जांच कर रहे हैं. वे भारत में कैसे घुसे? वे कौन से एजेंट हैं जिन्होंने उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट तैयार किए और उन्हें होसुर में रखा? क्या उनके पीछे असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई साजिश है? इन सवालों के साथ अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों की शुरुआती जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम लगभग पूरा होने वाला है. इसके बाद, गिरफ्तार किए गए 73 लोगों को सलेम जिले के अत्तूर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए चल रहे स्पेशल कैंप में रखने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं.

औद्योगिक शहर होसुर में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 73 विदेशियों की गिरफ्तारी ने इस इलाके में रह रहे प्रवासी कामगारों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की जरूरत पर जोर दिया है. इस घटना से होसुर समेत कृष्णागिरी जिले के बॉर्डर इलाकों में हलचल मच गई है.

यह भी पढ़ें- अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मामला: मंगलुरु और कोलकाता से तीन दलाल गिरफ्तार

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