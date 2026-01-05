ETV Bharat / bharat

नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट करने के दोषी पिता को मौत की सजा, बच्चे के DNA टेस्ट हुई थी पुष्टि

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): जिला पॉक्सो कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रेग्नेंट करने के अपराध में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने 5 जनवरी शनिवार को अपना फैसला सुनाया. तिरुनेलवेली जिले के पानागुडी इलाके के एक दिहाड़ी मजदूर की दो पत्नियां हैं. उसकी दूसरी पत्नी की दो बेटियां हैं. उनमें से एक, 14 साल की है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. पिछले साल जनवरी में, जब लड़की के शरीर में बदलाव दिखे, तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने लड़की की जांच की और पाया कि वह गर्भवती है. इससे लड़की की मां और डॉक्टर हैरान रह गए. पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि उसका पिता 2024 से उसका यौन शोषण कर रहा था. मां ने फरवरी 2025 में महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की. इस बीच, गर्भवती लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चे का DNA टेस्ट किया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि बच्चे का बायोलॉजिकल पिता वही व्यक्ति है, जिसने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था, जिससे वह गर्भवती हुई थी.