नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट करने के दोषी पिता को मौत की सजा, बच्चे के DNA टेस्ट हुई थी पुष्टि

तिरुनेलवेली जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रेग्नेंट करने के दोषी पिता को मौत की सजा सुनाई है.

Tamil Nadu POCSO court sentences man to death for impregnating his minor daughter
नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट करने के दोषी पिता को मौत की सजा, बच्चे के DNA टेस्ट हुई थी पुष्टि (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 10:16 PM IST

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): जिला पॉक्सो कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे प्रेग्नेंट करने के अपराध में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने 5 जनवरी शनिवार को अपना फैसला सुनाया.

तिरुनेलवेली जिले के पानागुडी इलाके के एक दिहाड़ी मजदूर की दो पत्नियां हैं. उसकी दूसरी पत्नी की दो बेटियां हैं. उनमें से एक, 14 साल की है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी.

पिछले साल जनवरी में, जब लड़की के शरीर में बदलाव दिखे, तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने लड़की की जांच की और पाया कि वह गर्भवती है. इससे लड़की की मां और डॉक्टर हैरान रह गए. पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि उसका पिता 2024 से उसका यौन शोषण कर रहा था.

मां ने फरवरी 2025 में महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की.

इस बीच, गर्भवती लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चे का DNA टेस्ट किया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि बच्चे का बायोलॉजिकल पिता वही व्यक्ति है, जिसने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था, जिससे वह गर्भवती हुई थी.

इस केस की सुनवाई तिरुनेलवेली POCSO कोर्ट में हो रही थी. DNA टेस्ट के सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने 5 जनवरी शनिवार को मामले में अपना फैसला सुनाया. POCSO कोर्ट के जज सुरेश कुमार ने पिता को मौत की सजा सुनाई और अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

जज ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित लड़की को तमिलनाडु सरकार 10 लाख रुपये का मुआवजा दे.

10 दिन पहले, तिरूनेलवेली जिले के नांगुनेरी में भी इसी तरह के मामले में एक पिता को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था, जिससे लड़की गर्भवती हो गई थी.

तमिलनाडु में POSCO कोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने POCSO एक्ट, 2012 के तहत मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए हैं. ये कोर्ट चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और सलेम जैसे शहरों में जिला और सत्र न्यायालय के अंदर फास्ट-ट्रैक कोर्ट या महिला कोर्ट के तौर पर काम करते हैं. इन कोर्ट को खास ट्रायल करने और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों का तेजी से निपटारा करने का काम सौंपा गया है.

