तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिताः 800 बैलों और 300 खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला

इस प्रतियोगिता में पुदुक्कोट्टई, त्रिची, मदुरै, तंजावुर, शिवगंगा, डिंडीगुल और थेनी सहित विभिन्न जिलों के 800 बैल और 300 बैल सवार भाग ले रहे हैं.

Jallikattu in tamilnadu
तमिलनाडु में जल्लकट्टू प्रतियोगिता में भाग लेते युवा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
पुदुक्कोट्टई (तमिलनाडु): तमिलनाडु में इस साल की पहली जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शनिवार 3 जनवरी की सुबह पुदुक्कोट्टई के पास थचनकुरिची में शुरू हुई. इस वर्ष की पहली जल्लीकट्टू प्रतियोगिता गंधर्वकोट्टई तालुका के थचनकुरिची गांव में शुरू हुई. यह आयोजन नए साल और सेंट एंथोनी पोंगल उत्सव के उपलक्ष्य में गांव के पवित्र असम्प्शन चर्च में किया जा रहा है.

इस प्रतियोगिता में पुदुक्कोट्टई, त्रिची, मदुरै, तंजावुर, शिवगंगा, डिंडीगुल और थेनी सहित विभिन्न जिलों के 800 बैल और अलग-अलग जिलों के 300 बैल सवार (तमर्स) भाग ले रहे हैं. जिला कलेक्टर अरुणा ने बैल सवारों को शपथ दिलाकर इस जल्लीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इसके बाद, मंत्री रघुपति और मंत्री मय्यनाथन ने आधिकारिक तौर पर झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की.

सबसे पहले मंदिर के बैल को छोड़ा गया. इसके बाद 'वादिवासल' (वह द्वार जहां से बैलों को छोड़ा जाता है) से छोड़े गए बैलों को काबू में करने के लिए खिलाड़ी एक-दूसरे से होड़ लगा रहे थे. कुछ बैल खिलाड़ियों की पकड़ में नहीं आए और तेजी से भाग निकले. जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और सर्वश्रेष्ठ बैलों को इनाम के तौर पर दोपहिया वाहन दिए जाएंगे.

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की मैदान पर भेजने से पहले चिकित्सकीय जांच की जाती है. जल्लीकट्टू कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने और इसका आनंद लेने के लिए जुटे थे.

पुदुक्कोट्टई जिला तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के लिए सबसे अधिक मैदान होने और सबसे ज्यादा प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, पुदुक्कोट्टई जिले में ही जल्लीकट्टू, वडमाडु मंजुविरट्टू, बैलगाड़ी दौड़ और घोड़ागाड़ी दौड़ का आयोजन सबसे अधिक बार किया जाता है. इसी परंपरा के अनुसार, साल की पहली जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पुदुक्कोट्टई जिले में आयोजित की जा रही है.

