सड़क पर मचा कोहराम, नौ लोगों पर हमला, दो की मौत, जातिगत हमले का आरोप

पीड़ित परिजन ( ETV Bharat )

तिरुनेलवेली : तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी के पास पेरुम्पाथु और पुलियानकुलम नाम के गांव हैं. इन इलाकों में 9 लोगों के एक गिरोह ने सड़क पर दिखने वाले हर व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया. इस क्रूर हमले में इंदिरा कॉलोनी के दिव्यांग जॉन और ओडिशा के द्रानाथ कट्टा की दुखद मौत हो गई. 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना से नेल्लाई में सनसनी फैल गई और प्रभावित लोगों ने विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की. बाद में, इस घटना के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और सरकार की ओर से स्पीकर अप्पावु ने प्रभावित लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की. इसके बाद विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता कम हो गई. हालांकि, जॉन का शव प्राप्त किए बिना लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं. पीड़ितों के अनुसार, यह क्रूर हमला जातिगत आधार पर किया गया था और पुलिस का कहना है कि यह घटना शराब और गांजे के नशे में घटी थी. हालांकि, अभी तक पुलिस ने हमले के मकसद के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है. इस अपराध में शामिल सभी 9 लोग एक ही समुदाय से हैं. पीड़ितों के गांव वालों का आरोप है कि वे सबसे पिछड़े वर्ग से हैं और उन्होंने दलितों समेत दो खास समुदायों को निशाना बनाया.नांगुनेरी इलाके में पहले से ही जाति आधारित कई झड़पें हो रही हैं. इसके अलावा, इस हमले में शामिल सभी लोग सिर्फ 19 और 20 साल के युवक थे. एक पक्ष का दावा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के दिवंगत बदमाश मनलमेडु शंकर की तस्वीर वाले एक पोस्टर ने दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा किया और इसी के परिणामस्वरूप यह हमला हुआ. इलाके में दो समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण गुजारा करने के लिए दूसरे राज्य से आए एक निर्दोष प्रवासी मजदूर की हत्या को क्रूरता की पराकाष्ठा माना जा रहा है. पेरुम्पट्टू इलाके में एक ईंट भट्ठा चल रहा है, जहां यह भयावह घटना घटी. यहां ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के लगभग 30 मजदूर काम करते हैं. इनमें ओडिशा के बालांगीर जिले के रहने वाले द्रनाथ गट्टा (50) भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी मस्तानी और बेटों जयदेव (19) और पार्थव खट्टा (14) के साथ ईंट भट्ठे में काम करते थे.