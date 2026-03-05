ETV Bharat / bharat

सड़क पर मचा कोहराम, नौ लोगों पर हमला, दो की मौत, जातिगत हमले का आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया.

पीड़ित परिजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 2:48 PM IST

तिरुनेलवेली : तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नांगुनेरी के पास पेरुम्पाथु और पुलियानकुलम नाम के गांव हैं. इन इलाकों में 9 लोगों के एक गिरोह ने सड़क पर दिखने वाले हर व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया. इस क्रूर हमले में इंदिरा कॉलोनी के दिव्यांग जॉन और ओडिशा के द्रानाथ कट्टा की दुखद मौत हो गई. 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना से नेल्लाई में सनसनी फैल गई और प्रभावित लोगों ने विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की. बाद में, इस घटना के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और सरकार की ओर से स्पीकर अप्पावु ने प्रभावित लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की.

इसके बाद विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता कम हो गई. हालांकि, जॉन का शव प्राप्त किए बिना लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं. पीड़ितों के अनुसार, यह क्रूर हमला जातिगत आधार पर किया गया था और पुलिस का कहना है कि यह घटना शराब और गांजे के नशे में घटी थी.

हालांकि, अभी तक पुलिस ने हमले के मकसद के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है. इस अपराध में शामिल सभी 9 लोग एक ही समुदाय से हैं. पीड़ितों के गांव वालों का आरोप है कि वे सबसे पिछड़े वर्ग से हैं और उन्होंने दलितों समेत दो खास समुदायों को निशाना बनाया.नांगुनेरी इलाके में पहले से ही जाति आधारित कई झड़पें हो रही हैं. इसके अलावा, इस हमले में शामिल सभी लोग सिर्फ 19 और 20 साल के युवक थे.

एक पक्ष का दावा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के दिवंगत बदमाश मनलमेडु शंकर की तस्वीर वाले एक पोस्टर ने दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा किया और इसी के परिणामस्वरूप यह हमला हुआ. इलाके में दो समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण गुजारा करने के लिए दूसरे राज्य से आए एक निर्दोष प्रवासी मजदूर की हत्या को क्रूरता की पराकाष्ठा माना जा रहा है.

पेरुम्पट्टू इलाके में एक ईंट भट्ठा चल रहा है, जहां यह भयावह घटना घटी. यहां ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के लगभग 30 मजदूर काम करते हैं. इनमें ओडिशा के बालांगीर जिले के रहने वाले द्रनाथ गट्टा (50) भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी मस्तानी और बेटों जयदेव (19) और पार्थव खट्टा (14) के साथ ईंट भट्ठे में काम करते थे.

घटना वाले दिन, द्रनाथ गट्टा शाम लगभग 7:30 बजे साइकिल से आटा खरीदने दुकान गए थे. उसी समय, नशे में धुत और दोपहिया वाहनों पर सवार कुछ लोग द्रनाथ गट्टा को लेकर आए और उन पर हमला कर दिया. द्रनाथ गट्टा गिर पड़े. करीब 20 मिनट बाद आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया और अस्पताल ले गए. लेकिन रास्ते में ही उनकी दुखद मौत हो गई. मस्तानी ने आटा खरीदने गए अपने पति की तलाश की और जब उन्हें पता चला कि वह लापता हैं, तो पति की मौत की खबर सुनकर वह सदमे से टूट गईं.

अपने गृहनगर में गुजारा न कर पाने के कारण वे यहां काम करने आए हैं. उनके पति की हत्या किस कारण हुई? इस हत्या में कौन शामिल था? कुछ भी न जानने वाली मस्तानी विलाप करती और रोती है. उसके साथी कामगारों ने उसे शांत किया.एक ओर स्थानीय लोग मृतक जॉन के समर्थन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जॉन के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि द्रानाथ खट्टा की पत्नी मस्तानी के लिए, जिसने बेवजह अपने पति को खो दिया, कोई भी यहां संघर्ष करने नहीं आया है.वे पहले से ही घोर गरीबी में काम की तलाश में यहां आए थे. यह जानते हुए कि बिना किसी समर्थन के वे कुछ भी नहीं कर सकते, मस्तानी और उसके रिश्तेदारों के पास खट्टा के शव को चुपचाप स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. तदनुसार, पोस्टमार्टम के बाद तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर में रखे गए द्रानाथ खट्टा के शव को आज उनकी पत्नी को सौंप दिया गया.

उनके बड़े बेटे जयदेव ने अपनी मां को सांत्वना दी और उन्हें एक ऑटो में बिठाकर ले गए. चूंकि उनके पास शव को अपने पैतृक नगर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहीं अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. द्रानाथ खट्टा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुर्दाघर से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित वीएम चत्रम आधुनिक श्मशान घाट में किया गया. सरकार ने अभी तक द्रानाथ खट्टा की पत्नी को कोई सहायता प्रदान नहीं की है. परिजनों ने तमिलनाडु सरकार से पीड़ित मस्तानी की मदद करने की मांग की है.

