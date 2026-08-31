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महिला के टुकड़े-टुकड़े कर मंदिर परिसर की पानी टंकियों में डाल दिया, पुजारी गये थे तीर्थ यात्रा पर

पानी की टंकी की जांच करती पुलिस. ( ETV Bahrat )